Profeco confirma ajuste de precios en gasolineras tras inspecciones

Tras los operativos de supervisión realizados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en distintas estaciones de servicio del país, el 75.7 por ciento de las gasolineras inspeccionadas modificaron sus precios para alinearse con el tope establecido. La dependencia informó este resultado a través de sus redes sociales oficiales, donde detalló que entre el 13 y el 24 de abril se llevaron a cabo visitas de verificación en un total de 107 gasolineras distribuidas en diferentes estados de la República.

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De acuerdo con la Profeco, estas acciones forman parte de la estrategia para vigilar que los establecimientos respeten los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de México y el sector gasolinero, con el objetivo de evitar abusos y proteger la economía de los consumidores. Como resultado de estas inspecciones, 81 estaciones de servicio ajustaron sus costos y establecieron el precio máximo permitido de 28 pesos por litro de diésel, cifra pactada como límite para evitar incrementos excesivos en este combustible esencial para el transporte y la actividad productiva del país.

Profeco exhibe a gasolineras con precios altos

La Profeco indicó que, en 18 casos, se colocaron lonas con la advertencia: "No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios", tras comprobar que excedían su margen de ganancia.

Recordó que el Gobierno de México y el sector gasolinero acordaron continuar y redoblar los esfuerzos para mantener un precio máximo de 28 pesos por litro de diésel.

Así se acordó en la reunión que se llevó a cabo el pasado 21 de abril, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en conjunto con autoridades de las Secretarías de Energía (Sener), Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y de la Guardia Nacional (GN), así como miembros del sector empresarial.

Gobierno de México y empresarios refuerzan acuerdo para mantener el tope

De igual manera, empresarios gasolineros validaron el compromiso con el seguimiento de las medidas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual tiene el objetivo de incrementar el número de estaciones de servicio a nivel nacional.

Además, también informó que el Gobierno de México mantendrá la aplicación de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como en la reducción de las comisiones por pago con tarjetas, vales y medios de pago electrónicos.

Finalmente, destacó que continuarán las medidas de agilización de trámites y soluciones administrativas, para reforzar la seguridad y las cadenas logísticas de suministro de combustibles.

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