El nuevo presidente del Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex), Luis Beas Gutiérrez, llamó a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, al destacar que son la base de la economía: representan el 98% de las empresas y generan más de la mitad del PIB.

Durante su discurso en la toma de protesta como dirigente del organismo para el periodo 2026-2028, destacó que el impulso a este sector no sólo fortalecerá la economía estatal, sino que también permitirá blindar a Jalisco frente a los escenarios de crisis.

“Son el sustento de millones de familias y, en Jalisco, impulsan gran parte de la actividad económica. Fortalecerlas es proteger el presente y el futuro del Estado”, afirmó en el marco del foro Punto Empresarial, en Expo Guadalajara.

Advirtió que el país vive un contexto laboral preocupante, con más de 20 meses seguidos de pérdida de empleos, lo cual no debe normalizarse. Insistió en generar condiciones para impulsar la formalidad, la inversión y el crecimiento sostenido.

“Debemos enfocarnos en lo que realmente genera valor y cuidar aquello que sostiene a Jalisco. Esa es la visión que impulsamos desde Coparmex: un Estado con estabilidad, confianza y condiciones propicias para crecer, con más empresas formales, mayor inversión y empleo”.

También alertó sobre el impacto que implica el cierre de negocios. “Detrás de cada cortina que baja hay un jalisciense que pierde su sustento, y con ello desaparecen empleos formales que difícilmente se recuperan en el corto plazo”.

En el último año, a nivel nacional, por cada empresa que abrió, 99 cerraron. En Jalisco, casi 40 cerraron por cada nueva, afectando sobre todo a micro y pequeñas empresas de las que dependen miles de familias.

Por su parte, el presidente saliente, Raúl Flores López, rindió su último informe de actividades, en el que aseguró que deja una institución sólida, con una comunidad empresarial participativa y con 96 años de trayectoria.

Señaló que en su gestión se priorizó fortalecer a las empresas y sus trabajadores, impulsar la salud, el diálogo y generar oportunidades para compañías regionales, especialmente en el interior del Estado. Subrayó la consolidación de políticas que marcaron diferencia en el entorno empresarial.

Destacó el trabajo coordinado con el gobernador Pablo Lemus, quien adoptó diversas propuestas surgidas desde la agenda de Coparmex.

En el evento, se entregó el Premio a la Trascendencia Empresarial “Carlos Gutiérrez Nieto” a Luis Aranguren Tréllez, presidente ejecutivo y director general de Grupo Arancia, en reconocimiento a su trayectoria de más de 35 años dentro del organismo.

Al recibir el galardón, Aranguren Tréllez agradeció y señaló que el legado de Carlos Gutiérrez Nieto es un referente empresarial. Reiteró su compromiso con el desarrollo del país. “Estoy convencido de que mejores empresas construyen una mejor sociedad. Una de las formas más efectivas de reducir la pobreza es a través de la inversión productiva de largo plazo, que desarrolle talento y genere empleos formales, dignos y bien remunerados”.

CT