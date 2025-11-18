Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Quiénes reciben el pago de regularización?

Algunos beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán el denominado pago de regularización. Aquí te decimos de qué se trata.

El programa del Gobierno Federal, dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años de edad, brinda la oportunidad de recibir capacitación en empresas y centros de trabajo durante 12 meses, con el objetivo de adquirir nuevas habilidades y tener mayores posibilidades de conseguir un empleo.

¿Cuánto pagan en Jóvenes Construyendo el Futuro en 2025?

De acuerdo con el portal de Programas para el Bienestar, el pago para los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro es equivalente al salario mínimo vigente, el cual, en el 2025, corresponde a 8 mil 480.17 pesos mensuales. Los pagos se realizan el día 28 de cada mes.

¿Qué es el pago de regularización de Jóvenes Construyendo el Futuro y quiénes lo reciben?

El pago de regularización es un beneficio que ofrecen las autoridades a los jóvenes que, debido a que han estado en revisión administrativa, no vieron reflejado el monto en sus cuentas en la fecha estimada.

A través de una publicación en las redes oficiales del programa, se informó que los beneficiarios que se encuentren en esta situación recibirán el pago en la segunda semana del mes. De este modo, se espera que a mediados de noviembre se regularicen los pagos del programa.

¿Cuándo es el próximo registro de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El próximo lunes 1 de diciembre se abrirá un nuevo periodo de vinculaciones para Jóvenes Construyendo el Futuro.

Para poder participar, es necesario tener entre 18 y 29 años y no estar estudiando y trabajando. El registro se realiza en la plataforma digital del programa.

Beneficios de Jóvenes Construyendo el Futuro

Además del pago de la capacitación, los beneficiarios también son acreedores a un seguro médico que abarca enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Los jóvenes también reciben los materiales e insumos necesarios para hacer su labor sin ningún costo.

Al finalizar la capacitación, a cada beneficiario se le entregará un documento que acredite las habilidades adquiridas. En el caso de no ser contratado por la empresa donde se adiestró, se le ofrecerá un menú de opciones que le facilite su incorporación en el mercado laboral.

La página de Programas para el Bienestar señala que 7 de cada 10 egresados han encontrado un empleo o una ocupación productiva.

La continuidad de Jóvenes Construyendo el Futuro está garantizada, ya que está plasmado en la Constitución como un derecho para las juventudes.

