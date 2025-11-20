LFT: Qué es la prima vacacional y cuándo se paga

La reforma laboral, que incluyó las "vacaciones dignas", aprobada en 2022, incrementó los días de descanso a los que tienen derecho los trabajadores con un año o más de servicio. Sin embargo, este aumento en los días libres no vino acompañado de un alza en el porcentaje de la prima vacacional. Te explicamos qué es este beneficio y cuándo debe ser pagado.

El artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que, al incrementarse el periodo de descanso, la prestación económica asociada también aumenta, aunque el porcentaje de esta se mantiene.

Tras la reforma, los días de vacaciones por el primer año de trabajo se duplicaron, pasando de 6 a 12. A partir del segundo año, se añadirán dos días adicionales por cada año de servicio, hasta alcanzar un máximo de 20 días. En síntesis, estas son las nuevas vacaciones mínimas en México y las que están vigentes en 2025:

1 año: 12 días

2 años: 14 días

3 años: 16 días

4 años: 18 días

5 años: 20 días

Luego de cinco años, se añadirán dos días adicionales por cada lustro de servicio.

6 a 10 años: 22 días

11 a 15 años: 24 días

16 a 20 años: 26 días

21 a 25 años: 28 días

26 a 30 años: 30 días

31 a 35 años: 32 días

¿Cómo se paga la prima vacacional en 2025?

La prima vacacional es una prestación laboral respaldada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Su propósito es que los trabajadores cuenten con un apoyo económico adicional para el disfrute de su periodo vacacional.

Según la Profedet, "tu patrón debe pagar salario ordinario que corresponda a los días del periodo vacacional disfrutado. Por prima vacacional, el 25 por ciento del monto percibido por el periodo de vacaciones".

A partir de la reforma laboral de 2022, al cumplir el primer año de servicio, los empleados tienen derecho a un mínimo de 12 días de vacaciones, manteniendo el porcentaje de prima vacacional del 25% que se aplicaba anteriormente.

Por ejemplo, si al mes ganas un salario de 9 mil pesos:

Divides esa cantidad entre 30 días para saber lo que ganas al día, y te da un resultado de 300 pesos.

Después, esa cantidad se multiplica por el nuevo periodo vacacional que es de 12, y da como resultado tres mil 600.

A tres mil 600 se le debe calcular el 25%, por lo que al final arroja 900 pesos como prima vacacional por el primer año de trabajo.

Aunque la reforma laboral en México incrementó los días de descanso para los trabajadores con la entrada en vigor de las "vacaciones dignas", el porcentaje de la prima vacacional a pagar se mantuvo en el 25 por ciento.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF