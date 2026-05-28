Este jueves, desde las 09:00 horas, los integrantes de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) fueron recibidos en la Secretaría de Economía para celebrar la primera de tres conversaciones bilaterales entre México y el país del norte previas a la revisión del T-MEC el 1 de julio. Entre las personalidades que llegan al país se encuentra el embajador de EU en México, Ronald D. Johnson, según lo compartió Marcelo Ebrard.

Aunque no estuvo presente Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos, el secretario de Economía dijo que se trata de "la primera conversación formal o, dicho de otro modo, ya estamos en la revisión, prácticamente".

X / @m_ebrard

Agregó que se acordó con la USTR llevar a cabo una segunda ronda de conversaciones en Washington DC el 16 y 17 de junio, y una tercera en México, el 20 de julio .

El avance en las conversaciones bilaterales

Por la mañana, en un mensaje en la red social X, Ebrard dijo que ayer llegaría la delegación de la USTR. "Trabajaremos mañana [jueves] y viernes a partir de las 09:00 horas y la sede será la Secretaría de Economía", agregó.

Además, Ebrard dijo desconocer cuándo se integrará Canadá. "Eso todavía no sabemos, pero espero que sea pronto", señaló .

"El embajador Green me habló ayer [martes] para informarme que el día de hoy [miércoles] habría reunión de gabinete con el presidente Trump, cosa que ocurrió, y que él estaba convocado. Por esa razón no está en este momento en México, pero estamos en comunicación y nos han enviado una delegación de muy buen nivel, ya que vendrá el representante comercial adjunto, Jeff Goettman", dijo sobre la ausencia de Greer.

Rechazó que la negociación se vaya a "descafeinar" o bajar de nivel sin el titular de la USTR .

"Para mí es muy claro que, si se quisiera descafeinar la reunión, mejor no vienen, o nos mandan un nivel diferente al que está aquí. Si el embajador Greer no está hoy, es por otra razón", comentó Ebrard.

Por separado, la USTR confirmó que Goettman se reunirá con Ebrard del 28 al 29 de mayo para abordar asuntos sobre reglas de origen y seguridad económica.

Los temas centrales

Marcelo Ebrard dijo que el acuerdo sobre las siguientes reuniones "es sumamente importante también, porque tiene que ver con los siguientes pasos de la revisión del tratado comercial".

Explicó que se abordarán temas relacionados con el sector automotriz, acero y aluminio, asuntos "que para nosotros son una gran preocupación". También se discutirán aspectos sobre dispositivos médicos y manufactura avanzada .

El dato

La segunda ronda de conversaciones se realizará en Washington DC el 16 y 17 de junio, y una tercera en México, el 20 de julio.

Con información de SUN.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF