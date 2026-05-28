Confirmado por el IMSS: NO suspenderán pensiones en junio 2026

El IMSS ha aclarado que la suspensión de pagos en junio de 2026 solo es un rumor. Durante las últimas semanas, diversas plataformas digitales y redes sociales en México se inundaron de noticias falsas que alertaban sobre un supuesto bloqueo masivo de cuentas bancarias. Se afirmaba erróneamente que aquellos adultos mayores que no presentaran su Certificado de Supervivencia perderían el acceso a sus recursos económicos de forma inminente y definitiva.

Ante la creciente ola de preocupación y desinformación, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un comunicado oficial urgente para desmentir esta alarmante información. La institución de salud aclaró que los depósitos mensuales continuarán realizándose conforme a lo establecido en la Ley del Seguro Social, garantizando que no habrá interrupciones arbitrarias en los pagos.

El fin de un trámite presencial y burocrático

Históricamente, los jubilados y pensionados debían acudir físicamente a las ventanillas de las clínicas para demostrar que seguían con vida y así garantizar la continuidad de su pago. Sin embargo, gracias a la profunda modernización de los sistemas digitales del instituto, esta exigencia presencial quedó eliminada para la gran mayoría de los beneficiarios en el país.

Hoy en día, el único requisito verdaderamente indispensable es mantener tu información personal y bancaria debidamente actualizada en la base de datos oficial del organismo. Si tus registros son correctos y no presentan inconsistencias, el sistema valida tu estatus de manera automática, liberándote de hacer largas filas y traslados innecesarios cada semestre.

No obstante, es sumamente importante destacar que existe una excepción fundamental a esta regla general de simplificación administrativa. Aquellos pensionados que actualmente residen fuera del territorio nacional sí deben cumplir obligatoriamente con la comprobación de supervivencia, un proceso que se realiza a través de las oficinas consulares mexicanas correspondientes a su lugar de residencia.

¿Cuándo y cómo recibirás tu dinero en junio?

Para disipar cualquier duda restante sobre el calendario de dispersión, las autoridades federales confirmaron que el depósito correspondiente al sexto mes del año se efectuará de manera puntual y sin retrasos. Podrás disponer de tu pensión a partir del lunes 1 de junio de 2026, que marca el primer día hábil del mes.

Los fondos económicos estarán disponibles a través de los canales financieros habituales, ya sea mediante transferencia electrónica a tu cuenta bancaria registrada o mediante el cobro directo en ventanilla. Si llegaras a notar alguna irregularidad en tu saldo, la recomendación oficial es revisar primero tu último talón de pago para verificar si existe algún requerimiento pendiente.

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Recuerda mantenerte siempre informado a través de fuentes confiables, ignora los rumores infundados de internet y disfruta de tu retiro sabiendo que tus derechos adquiridos están plenamente garantizados para este próximo periodo de cobro.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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