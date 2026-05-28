Estados Unidos retira de su lista de sancionados a ESTOS capos mexicanos; esta es la razón

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) retiró a varios capos mexicanos de la lista OFAC, incluyendo a "Nacho Coronel" y "El Lazca", de su sistema de sanciones económicas.

La razón principal por que se sacó a estos capos de la lista es su fallecimiento. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) eliminó 76 registros considerados obsoletos para modernizar su sistema, reducir la carga administrativa sobre empresas privadas y enfocar sus recursos en detectar redes financieras ilícitas actuales de alto riesgo.

Los narcotraficantes eliminados de la Lista SDN

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró de su lista de sancionados a diversos narcotraficantes mexicanos fallecidos, entre ellos Ignacio Coronel Villarreal, alias "Nacho Coronel", Eliseo Imperial Castro, conocido como "Cheyo Ántrax", y Heriberto Lazcano Lazcano "El Lazca". La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como parte de un proceso de modernización de sanciones económicas.

La OFAC informó que fueron eliminadas 76 entidades y personas de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), al considerar que se trataba de entradas obsoletas. De acuerdo con el organismo estadounidense, esta decisión forma parte de la iniciativa de modernización de sanciones presentada recientemente por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante la conferencia "No Money For Terror" celebrada en París.

La nueva estrategia del Tesoro de EU sobre sanciones económicas

De acuerdo con la actualización emitida por la OFAC, las eliminaciones incluyeron personas fallecidas, embarcaciones desguazadas o fuera de operación, redes financieras ilícitas que dejaron de existir y personas designadas hace más de una década que ya no cuentan con identificadores suficientes para su verificación continua.

La dependencia señaló que antes de retirar cada registro realizó un proceso de verificación interinstitucional para garantizar que la eliminación no afectara la política exterior ni los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

En el caso de los narcotraficantes mexicanos, la lista incluyó a Ignacio Coronel Villarreal, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, quien murió el 29 de julio de 2010 en Zapopan, Jalisco, durante un tiroteo.

También fue retirado Heriberto Lazcano Lazcano, "El Lazca", identificado como líder de "Los Zetas", quien murió el 7 de octubre de 2012 en un enfrentamiento con elementos de la Armada.

La actualización de la OFAC también incluyó a Eliseo Imperial Castro, alias "Cheyo Ántrax".

Los capos retirados de la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EU

Ignacio Coronel Villarreal, alias "Nacho Coronel"

Eliseo Imperial Castro, conocido como "Cheyo Ántrax"

Heriberto Lazcano Lazcano "El Lazca".

Tesoro de EU busca modernizar sistema de sanciones

El Departamento del Tesoro explicó que la modernización de sanciones tiene como objetivo mantener medidas "selectivas, eficaces y alineadas con las prioridades económicas, de política exterior y de seguridad nacional" de Estados Unidos.

De acuerdo con el secretario Scott Bessent, el éxito de las sanciones debe medirse por su impacto y beneficios en materia de seguridad nacional, y no únicamente por la cantidad de nombres incluidos en las listas.

La dependencia estadounidense subrayó además que las sanciones "no están concebidas para ser una herramienta permanente", y que en algunos casos la eliminación de registros puede reflejar cambios en las circunstancias o en el comportamiento de las personas o entidades involucradas.

EU revisa eficacia de sus programas de sanciones

El Tesoro estadounidense indicó que actualmente revisa programas de sanciones que no han mostrado resultados o que dejaron de respaldar las prioridades de seguridad nacional del país.

La dependencia también señaló que el uso de sanciones económicas ha aumentado de manera considerable en los últimos años. Mientras en 2017 se registraban alrededor de 880 nuevas inclusiones anuales, en 2024 la cifra superó las 3 mil.

Según el Departamento del Tesoro, empresas privadas han manifestado dificultades derivadas de la revisión constante de coincidencias de bajo riesgo y posibles falsos positivos, situación que consume recursos destinados a detectar esquemas sofisticados de evasión de sanciones.

Ante ello, el gobierno estadounidense aseguró que explora mecanismos para reducir esa carga y concentrar esfuerzos en actividades consideradas de mayor riesgo e impacto.

Finalmente, la OFAC indicó que la integridad de las sanciones no solo depende de incluir nombres en la Lista SDN, sino también de retirarlos cuando corresponde conforme a la ley. El organismo añadió que el objetivo final de estas medidas "no es el castigo, sino lograr un cambio positivo en el comportamiento".

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