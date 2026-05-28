¡Feliz Día de la Hamburguesa a todos los comensales y establecimientos que lo festejan! En Guadalajara y en Jalisco hay muchos sitios en los cuales puedes probar un bocadillo de este delicioso platillo para celebrar el día, y muchos de ellos tienen promociones imperdibles para las próximas horas. Bien sea que disfrutes del sabor de cadenas de comida rápida o de restaurantes locales, este 28 de mayo, muchos negocios ofrecen promociones especiales para la larga lista de amantes de este platillo.

La hamburguesa tiene sus raíces en Alemania. El sustantivo sirve de topónimo para reconocer el lugar de origen. Vendida popularmente en Hamburgo como un filete picado servido entre panes, la hamburguesa alcanzó su esplendor mundial en Estados Unidos cuando la receta cruzó hacia el continente americano llevada por inmigrantes alemanes. En poco tiempo se popularizó al considerarse un alimento rápido, que satisface y es accesible.

A continuación te dejamos el listado con las mejores promociones en distintos restaurantes repartidos en el Área Metropolitana de Guadalajara y en algunos lugares de Jalisco.

Estas son las mejores promociones en Jalisco para celebrar el Día de la Hamburguesa

Las opciones de restaurantes

Lupillos Pizza: TODAS las hamburguesa a solo 89 pesos en compras en sitio o a domicilio

Dirección: Jardín Principal a un costado de Presidencia Col. Centro en Lagos de Moreno

Burgers Jalisco: 50% de descuento en todo el menú

Dirección: Boulevard Bugambilias 2299 Plaza-Local D06 Bugambilias en Zapopan

Bear And Wolf Burger: Simba Burger a $150 en la compra del agua del día, limonada o té

Dirección: C. George Bizet 5303, La Estancia

Louie Burger: Malteada clásica gratis en la compra de cualquier “burguer”

El Canibal: Hamburgesa “El canibalito” a 20 pesos

Las opciones de cadena

Applebee's: Todas las hamburguesas al 2x1 en sucursales Real Center y Palomar

Nota: Deberás mostrar esta promoción al mesero antes de ordenar para que el descuento sea válido

Shake Shack. Al comprar una ShackBurger sencilla, recibe otra gratis

McDonalds: Hamburguesa cuarto de libra en 28 pesos

Burger King: Whopper gratis en la compra de cualquier combo de categoría Core o Premium. Valida solo en compras en restaurantes.

La Gran Lucha: Adquiere una hamburguesa sencilla en la compra de cualquier combo

Carl's Jr. Adquiere una hamburguesa Famous Star con queso por solo $1 peso al comprar cualquier combo. No aplica en sucursales en aeropuertos.

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OB