¡Feliz Día de la Hamburguesa a todos los comensales y establecimientos que lo festejan! En Guadalajara y en Jalisco hay muchos sitios en los cuales puedes probar un bocadillo de este delicioso platillo para celebrar el día, y muchos de ellos tienen promociones imperdibles para las próximas horas. Bien sea que disfrutes del sabor de cadenas de comida rápida o de restaurantes locales, este 28 de mayo, muchos negocios ofrecen promociones especiales para la larga lista de amantes de este platillo.La hamburguesa tiene sus raíces en Alemania. El sustantivo sirve de topónimo para reconocer el lugar de origen. Vendida popularmente en Hamburgo como un filete picado servido entre panes, la hamburguesa alcanzó su esplendor mundial en Estados Unidos cuando la receta cruzó hacia el continente americano llevada por inmigrantes alemanes. En poco tiempo se popularizó al considerarse un alimento rápido, que satisface y es accesible.A continuación te dejamos el listado con las mejores promociones en distintos restaurantes repartidos en el Área Metropolitana de Guadalajara y en algunos lugares de Jalisco.Lupillos Pizza: TODAS las hamburguesa a solo 89 pesos en compras en sitio o a domicilioBurgers Jalisco: 50% de descuento en todo el menú Bear And Wolf Burger: Simba Burger a $150 en la compra del agua del día, limonada o té Louie Burger: Malteada clásica gratis en la compra de cualquier “burguer”El Canibal: Hamburgesa “El canibalito” a 20 pesosApplebee's: Todas las hamburguesas al 2x1 en sucursales Real Center y PalomarShake Shack. Al comprar una ShackBurger sencilla, recibe otra gratisMcDonalds: Hamburguesa cuarto de libra en 28 pesosBurger King: Whopper gratis en la compra de cualquier combo de categoría Core o Premium. Valida solo en compras en restaurantes.La Gran Lucha: Adquiere una hamburguesa sencilla en la compra de cualquier comboCarl's Jr. Adquiere una hamburguesa Famous Star con queso por solo $1 peso al comprar cualquier combo. No aplica en sucursales en aeropuertos.* Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp *OB