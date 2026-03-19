El pasado miércoles 18 de marzo inició la primera ronda entre México y Estados Unidos (EU), dando inicio a la revisión del T-MEC. El encuentro se llevó a cabo entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Representación Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer."Sostuvimos conversaciones con el embajador Jamieson Greer, titular de USTR, y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del T-MEC", explicó el mexicano en su cuenta de X. En esta primera ronda asistieron también el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y el representante de la Secretaría de Economía en Washington D.C., Ernesto Acevedo, entre otros funcionarios.Durante la tarde del miércoles, la Secretaría de Economía informó a través de un comunicado que "se instruyó a los equipos técnicos a examinar opciones específicas para elevar la producción y el empleo manufacturero en México y Estados Unidos, al tiempo que se limitan los insumos comprados bajo prácticas desleales en las cadenas de suministro de América del Norte".Añadió que "los grupos analizaron brechas en cadenas de suministro clave de América del Norte y opciones de política pública para atender dichas brechas". Los equipos técnicos establecerán una "secuencia regular de reuniones" para identificar entregables clave de cara a la revisión conjunta del T-MEC desde el 1 de julio.50% de arancel impone Estados Unidos al acero, aluminio y cobre mexicanos, así como una tasa de 25% a los automóviles armados en México.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS