El pasado miércoles 18 de marzo inició la primera ronda entre México y Estados Unidos (EU), dando inicio a la revisión del T-MEC. El encuentro se llevó a cabo entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Representación Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer.

"Sostuvimos conversaciones con el embajador Jamieson Greer, titular de USTR, y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del T-MEC", explicó el mexicano en su cuenta de X.

En esta primera ronda asistieron también el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y el representante de la Secretaría de Economía en Washington D.C., Ernesto Acevedo, entre otros funcionarios.

¿Qué mejorará el acuerdo del T-MEC con Estados Unidos?

Durante la tarde del miércoles, la Secretaría de Economía informó a través de un comunicado que "se instruyó a los equipos técnicos a examinar opciones específicas para elevar la producción y el empleo manufacturero en México y Estados Unidos, al tiempo que se limitan los insumos comprados bajo prácticas desleales en las cadenas de suministro de América del Norte".

Te puede interesar: Arrancan negociaciones presenciales entre EU y México para renovar el tratado

Añadió que "los grupos analizaron brechas en cadenas de suministro clave de América del Norte y opciones de política pública para atender dichas brechas". Los equipos técnicos establecerán una "secuencia regular de reuniones" para identificar entregables clave de cara a la revisión conjunta del T-MEC desde el 1 de julio.

50% de arancel impone Estados Unidos al acero, aluminio y cobre mexicanos, así como una tasa de 25% a los automóviles armados en México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS