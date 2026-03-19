Encuentra las grandes ofertas de Farmacia Guadalajara en productos de salud y belleza para los cuidados de tu piel. Aprovecha las promociones de este jueves 19 de marzo de hasta el 40 % de descuento en bloqueador solar, cremas hidratantes y más productos de Farmacia Guadalajara que no podrás resistir.

Protector solar Farmacia Guadalajara en oferta

Eucerin Protector Solar Facial Toque Seco Oil Control, 50 mililitros, de 645.60 a 385 pesos.

Protector Solar Eclipsol Ultra Crema Facial y Corporal FPS 50+, 125 gramos, de 515.70 a 360.89 pesos.

Fotoprotector Isdin FotoUltra 100 Active Unify Color SPF50+, 50 mililitros, de 744.20 a 594.99 pesos.

Protector solar facial Kdelle con color FPS 50+, 50 ml, de 106.10 a 98.99 pesos.

Heliocare 360° Sport Transparent Stick SPF 50+, 25 g, de 575.00 a 431.02 pesos.

Heliocare 360° Sensation Emulsión SPF 50+, 50 ml, de 695.00 a 520.97 pesos.

La Roche-Posay Protector Solar Anthelios UvMune 400 50+ Color Fluid, 50 ml, de 587.60 a 440.29.

Ofertas de cremas faciales en Farmacia Guadalajara

Oleoderm Crema, 225 mililitros, de 469.00 a 280.98 pesos.

Dexeryl Crema Emoliente Piel Seca a Muy Seca, 500 gramos, de 449 a 336.71 pesos.

Cetaphil Crema Hidratante, 250 g, de 396.28 a 257.23 pesos.

Crema de noche Kdelle con ácido hialurónico, 50 g, de 241.60 a 110 pesos.

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Descuentos de jabones para la cara en Farmacia Guadalajara

CeraVe Gel Limpiador Espumoso, 236 mililitros, de 449.30 a 336.71.

La Roche-Posay Limpiador Facial Effaclar Gel Purificante para Piel Mixta a Grasa, 400 ml, de 626.70 a 501.05.

Antes de adquirir cualquiera de estos productos en línea, recuerda revisar la disponibilidad en tiendas para asegurar tu compra; asimismo, verifica la fecha de vigencia de los descuentos.

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