Declaración Anual 2025: SAT confirma cuál es el monto máximo de las deducciones

En este 2026, las y los contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberán presentar su declaración anual 2025, un trámite fiscal obligatorio. En este ejercicio fiscal se pueden llevar a cabo las deducciones personales, que es el derecho a disminuir de sus ingresos acumulables en la Declaración Anual 2025. De acuerdo al SAT, el monto total de las deducciones personales no debe exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales de ejercicio a declarar o 15 % del total de los ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor. Es importante destacar que las personas que tributan o hayan tributado en el Régimen Simplificado de Confianza no pueden aplicar deducciones personales. Las facturas se pueden solicitar de manera mensual y mantener las deducciones organizadas durante todo el año. Estas son las fechas oficiales para presentar la Declaración Anual 2025:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS