Declaración Anual 2025: SAT confirma cuál es el monto máximo de las deducciones

En este 2026, las y los contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberán presentar su declaración anual 2025, un trámite fiscal obligatorio.

En este ejercicio fiscal se pueden llevar a cabo las deducciones personales, que es el derecho a disminuir de sus ingresos acumulables en la Declaración Anual 2025.

¿Cuál es el monto total de las deducciones personales?

De acuerdo al SAT, el monto total de las deducciones personales no debe exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales de ejercicio a declarar o 15 % del total de los ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.

Es importante destacar que las personas que tributan o hayan tributado en el Régimen Simplificado de Confianza no pueden aplicar deducciones personales.

Las facturas se pueden solicitar de manera mensual y mantener las deducciones organizadas durante todo el año.

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¿Cuándo se debe hacer la declaración anual 2025?

Estas son las fechas oficiales para presentar la Declaración Anual 2025:

Personas morales (empresas): del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Personas físicas: del 1 al 30 de abril de 2026.

La declaración se presenta en línea a través del portal del SAT, utilizando RFC y contraseña o e.firma vigente.

Cabe resaltar que las declaraciones deben enviarse con e.firma, en caso de que el saldo a favor sea igual o mayor a 10 mil 1 pesos.

En caso de tener alguna duda, puedes ponerte en contacto con cualquiera de los siguientes medios:

OrientaSAT

Marca SAT 55 627 22 728, opción 0, subopción 2.

Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx

Oficina virtual

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