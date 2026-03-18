Miércoles, 18 de Marzo 2026

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Declaración Anual 2025: SAT confirma cuál es el monto máximo de las deducciones

Es importante destacar que las personas que tributan o hayan tributado en el Régimen Simplificado de Confianza no pueden aplicar deducciones personales en esta Declaración Anual 2025

Por: El Informador

En este mes de marzo las y los contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberán presentar su declaración anual 2025. UNSPLASH / GLENN CARSTENS PETERS

En este mes de marzo las y los contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberán presentar su declaración anual 2025. UNSPLASH / GLENN CARSTENS PETERS

En este 2026, las y los contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberán presentar su declaración anual 2025, un trámite fiscal obligatorio.  

En este ejercicio fiscal se pueden llevar a cabo las deducciones personales, que es el derecho a disminuir de sus ingresos acumulables en la Declaración Anual 2025. 

Lee también: SAT: ¿Cómo usar el simulador de la declaración anual 2025? Paso a paso

¿Cuál es el monto total de las deducciones personales?

De acuerdo al SAT, el monto total de las deducciones personales no debe exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales de ejercicio a declarar o 15 % del total de los ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor. 

Es importante destacar que las personas que tributan o hayan tributado en el Régimen Simplificado de Confianza no pueden aplicar deducciones personales.  

Las facturas se pueden solicitar de manera mensual y mantener las deducciones organizadas durante todo el año. 

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¿Cuándo se debe hacer la declaración anual 2025?

Estas son las fechas oficiales para presentar la Declaración Anual 2025:

  • Personas morales (empresas): del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.
  • Personas físicas: del 1 al 30 de abril de 2026.
  • La declaración se presenta en línea a través del portal del SAT, utilizando RFC y contraseña o e.firma vigente.
  • Cabe resaltar que las declaraciones deben enviarse con e.firma, en caso de que el saldo a favor sea igual o mayor a 10 mil 1 pesos.
  • En caso de tener alguna duda, puedes ponerte en contacto con cualquiera de los siguientes medios:
  • OrientaSAT
  • Marca SAT 55 627 22 728, opción 0, subopción 2.
  • Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx
  • Oficina virtual

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