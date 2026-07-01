Contratar un seguro para automóvil se ha convertido en un gasto cada vez más importante para los conductores mexicanos. Durante 2026, el costo de las pólizas registró un incremento derivado de cambios fiscales que impactaron a la industria aseguradora, obligando a muchas compañías a trasladar parte de esos costos a los consumidores.

Este panorama ha llevado a miles de personas a buscar alternativas más económicas y flexibles, especialmente en un país donde una gran parte de los vehículos continúa circulando sin ningún tipo de protección.

Aunque contar con un seguro puede representar un desembolso considerable, también ayuda a evitar gastos mucho mayores en caso de accidentes, robos o daños a terceros.

¿Por qué aumentó el precio de los seguros de auto en 2026?

Uno de los principales factores detrás del incremento en las pólizas fue la modificación en el tratamiento fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a los siniestros. Como consecuencia, varias aseguradoras ajustaron sus tarifas para compensar el aumento de sus costos operativos.

A esto se suma el incremento en los precios de las refacciones, la mano de obra especializada y los costos de reparación de vehículos, factores que han encarecido el servicio en prácticamente todo el sector asegurador.

De acuerdo con datos citados por la industria, una póliza de cobertura amplia puede superar los 10 mil pesos anuales, una cifra que representa una parte importante del ingreso de muchos trabajadores mexicanos, cuyos salarios mensuales rondan entre los 10 mil y 14 mil pesos.

Especialistas señalan que, además del precio, otro de los desafíos es la forma de pago, debido a que, la mayoría de las aseguradoras continúa ofreciendo esquemas anuales que requieren liquidar el costo completo o financiarlo mediante tarjetas de crédito, reduciendo la liquidez disponible para otras necesidades.

Las aseguradoras con opciones más accesibles en 2026

Diversos análisis del mercado, apoyados en registros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el Buró de Entidades Financieras y comparadores especializados , identifican algunas de las aseguradoras con propuestas más competitivas para este año.

Miituo destaca por ofrecer un modelo diferente al tradicional, su enfoque es que en lugar de contratar una póliza anual, los usuarios pueden pagar de forma mensual, ya sea mediante una tarifa fija o con un esquema de pago por kilómetro recorrido, pensado para quienes utilizan poco su automóvil. Este modelo busca que el conductor pague únicamente por el uso que da al vehículo.

Otra de las opciones es Seguros Banorte, que mantiene un esquema anual, pero ofrece precios competitivos gracias a sus convenios financieros y promociones para determinados clientes. Es una alternativa para quienes prefieren las pólizas tradicionales.

BBVA Seguros también figura entre las opciones accesibles, especialmente para quienes ya forman parte de su ecosistema bancario, pues suele ofrecer descuentos y beneficios adicionales al contratar sus servicios desde sus plataformas digitales.

Por su parte, GNP Seguros permite reducir el costo inicial mediante deducibles ajustables. Aunque la prima puede ser más elevada que otras alternativas, ofrece distintas configuraciones para adaptarse a las necesidades y presupuesto de cada conductor.

Finalmente, Quálitas, una de las aseguradoras con mayor presencia en el país, continúa ofreciendo precios competitivos gracias a su amplio volumen de operaciones. Sin embargo, mantiene el esquema tradicional de contratación anual.

La flexibilidad gana terreno entre los conductores

En los últimos años han surgido modelos que buscan adaptarse mejor a las finanzas personales. Uno de ellos es el pago mensual, una modalidad que evita realizar un desembolso elevado al inicio del contrato y facilita mantener la protección sin comprometer una parte importante del presupuesto familiar.

Además, algunos seguros incorporan herramientas tecnológicas que permiten calcular el costo según los kilómetros recorridos, lo que puede representar un ahorro para quienes trabajan desde casa, utilizan poco el automóvil o cuentan con un segundo vehículo.

Expertos del sector consideran que esta tendencia responde a la necesidad de hacer más accesibles los seguros en un contexto de inflación y aumento en el costo de vida. El objetivo es ampliar el número de vehículos asegurados y reducir el impacto económico que puede generar un accidente para las familias.

Antes de contratar una póliza, especialistas recomiendan comparar coberturas, deducibles, exclusiones, asistencia vial y formas de pago, además de verificar la calidad del servicio y la atención al cliente. En muchos casos, el seguro más barato no necesariamente es el que ofrece la mejor protección para las necesidades de cada conductor.

Con información de EFE

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