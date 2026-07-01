T-MEC será revisado este 1 de julio: ¿Qué pasa si EU decide no renovar el tratado con México y Canadá?

Este 1 de julio, los funcionarios que conforman la comisión de revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se reunirán a las 09:00 horas de forma virtual para revisar el documento y decidir si se extiende por otros 16 años o no.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó durante " La Mañanera " lo que sucedería con el T-MEC si EU decide no renovar el tratado trinacional. Adelantó que si el país del norte decide salir del acuerdo, este seguirá vigente hasta 2036 bajo ciertas condiciones.

La reunión y sus posibles caminos

Este 1 de julio, el embajador Jamieson Greer, representante de Comercio de los Estados Unidos; el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, se reunirán de manera virtual para establecer lo que sucederá con el T-MEC y el futuro de la alianza económica entre las tres naciones en los próximos años.

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La Mandataria declaró que, según lo establece el Artículo 34.7 del T-MEC , titulado Revisión y Extensión de la vigencia, el tratado trinacional puede continuar o no, pero en cualquier caso seguirá vigente hasta 2036.

En el artículo se establece que el T-MEC continuará por 16 años a partir de su firma y terminará en 2036, a menos que las partes refieran estar de acuerdo con su continuación, pues de ser así, se podrá extender su vigencia por otros 16 años , siempre y cuando los jefes de gobierno de las tres naciones expresen su deseo de la prórroga por escrito en los primeros seis años de su entrada en vigor.

Sin embargo, si una de las partes no desea continuar con el T-MEC, compartió la Mandataria, "la comisión se reunirá para realizar una revisión conjunta todos los años por el resto de la vigencia del tratado", lo que quiere decir que si EU desea dejar de ser parte del tratado trinacional, los funcionarios representantes de economía se reunirán anualmente para su revisión rumbo a establecer los términos de su fin en 2036 .

La Presidenta aclaró que si EU no muestra su deseo de terminar o continuar el tratado este 1 de julio, el acuerdo trinacional seguirá hasta 2036 con las condiciones ya compartidas, pero la nación de América del norte podrá decidir si sigue en el T-MEC más adelante, ya sea en unos meses o años después.

"No es una fecha límite hoy. Si no se envía la carta por parte de EU en los próximos años, se mantiene en tratado por los próximos 10 que tiene su vigencia [...] Sin embargo, si en cinco meses o tres años, las tres partes dicen 'podemos prorrogarlo otros 16', se puede prorrogar; es decir, no es que ya no se pueda volver a prorrogar", especificó Sheinbaum.

Por último, la Presidenta aclaró que si las tres naciones decidieran no continuar con el T-MEC, este seguiría vigente hasta 2036.

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FF