Remesas a México crecen 2.8% en 2026 y mantienen tendencia al alza

México recibió 25.287 millones de dólares en remesas en los primeros cinco meses de 2026, un aumento interanual del 2,8% , con lo que mantiene una tendencia al alza, tras casi un año de descenso en los ingresos luego del endurecimiento de políticas antimigratorias de Estados Unidos, informó este miércoles el Banco de México (Banxico).

A México llegaron 520 millones de dólares más que los 24.588 millones de dólares recibidos en los primeros cinco meses de 2025, detalló Banxico.

Sin embargo, el número de operaciones cayó un 2,3% hasta 62.99 millones, el 99,2% de ellas transferencias electrónicas.

Mayo registra aumento mensual e interanual

Tan solo en mayo, México captó 5.611 millones de dólares en remesas, un aumento interanual del 3,8%.

Además, respecto al mes anterior, las remesas aumentaron un 6,7%.

En el quinto mes de 2026, hubo una disminución interanual del 1,7% en el número de remesas recibidas, hasta las 13,9 millones de operaciones, pero el monto promedio aumentó un 5,6% hasta los 404 dólares.

También crecieron las remesas enviadas desde México al extranjero

Por otro lado, Banxico informó de que los residentes en México enviaron al exterior remesas por un valor de 108 millones de dólares, un aumento interanual del 25,9%.

Remesas cayeron en 2025 tras más de una década de alzas

Durante 2025, México recibió 61.791 millones de dólares, lo que significó un retroceso interanual del 4,6% y la primera caída anual después de 11 años de incremento anual consecutivo.

Los mexicanos son casi la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan cerca del 4% del producto interior bruto (PIB) del país, el segundo mayor receptor de remesas del mundo, solo detrás de India.

Impuesto de EU y respuesta del Gobierno mexicano

En julio de 2025, EU anunció un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por el envío y ha criticado la medida adoptada por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Datos coinciden con desaceleración de la economía mexicana

Los datos se divulgan tras registrar una caída del 0,6 % del PIB de México en el primer trimestre de 2026, con lo que rompió una racha de cuatro trimestres consecutivos en terreno positivo, aunque de forma anual tuvo un avance de 0,2%.

¿Qué son las remesas?

Es el envío de dinero de aquellas personas que radican en otra nación a su país de origen.

Por ejemplo, los envíos de dinero que realizan los mexicanos que radican en Estados Unidos y Canadá a sus familias que viven en México.

Recomendaciones

Verifica que la institución mediante la cual enviarás tu dinero a México, se encuentre debidamente constituida.

Elige una institución cercana o tu lugar de trabajo o domicilio.

Antes de enviar o retirar dinero, compara costos y comisiones.

Considera el tipo de cambio que más te convenga.

Toma en cuenta que contratar servicios exprés puede salirte más caro.

Es importante valorar qué alternativas tienes para enviar tu dinero a México, ya que de la opción que elijas dependerá la cantidad que recibirá tu familiar o beneficiario

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