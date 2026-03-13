La tortilla de maíz es uno de los productos más relevantes de la canasta básica en México, puesto que este alimento posee un gran peso cultural y nutrimental en los hogares del país. En este contexto, es fundamental que las familias tengan conocimiento de su precio, con el objetivo de cuidar su economía y estar alerta ante abusos, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿En cuánto está la tortilla en Guadalajara y México?

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), un servicio en línea que ofrece información sobre los precios al mayoreo de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros que se comercian en el mercado nacional e internacional, el precio promedio de la tortilla en tortillerías en Guadalajara, al corte del pasado 11 de marzo, es de 26.23 pesos por kilo, y de 26.30 en la zona metropolitana.

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El sistema también proporciona los siguientes datos sobre otras ciudades del país:

Aguascalientes - 22.00

Mexicali - 32.71

Tijuana - 28.18

La Paz - 27.00

Campeche - 28.25

Piedras Negras - 30.00

Saltillo - 24.00

Torreón - 28.00

Colima - 30.00

Tapachula - 24.00

Tuxtla Gutiérrez - 22.00

Chihuahua - 25.33

Ciudad Juárez - 25.22

Ciudad de México - 21.73

Durango - 21.50

León - 22.00

Acapulco - 30.00

Pachuca - 23.00

Toluca - 20.29

Morelia - 22.43

Cuernavaca - 26.67

Tepic - 30.00

Monterrey - 25.38

Oaxaca - 24.50

Puebla - 17.69

Querétaro - 26.50

Cancún - 28.80

San Luis Potosí - 25.00

Culiacán - 27.00

Ciudad Obregón - 30.33

Hermosillo - 31.67

Villahermosa - 24.20

Ciudad Victoria - 25.00

Matamoros - 31.00

Tlaxcala - 17.00

Veracruz - 23.25

Mérida - 28.17

Zacatecas - 22.50

Como se puede apreciar en los datos, en algunas ciudades del país el precio de la tortilla superó los 30 pesos.

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¿Cómo identificar los establecimientos con los precios más bajos en tortillas con ayuda de la Profeco?

Por otro lado, la Procuraduría Federal del Consumidor también vigila los precios de las tortillas en el país. Hace unos días, la dependencia federal descartó que tenga la facultad de imponer multas a los establecimientos que vendan tortillas almacenadas en hieleras, como respuesta a los rumores que se encontraban circulando.

Aclaró que, a través del Acuerdo Maíz-Tortilla, realiza un monitoreo de precios a más de 600 tortillerías con el programa Quién es Quién en los Precios.

Además, vigila que los establecimientos tengan publicados los precios a la vista de las personas y que estos sean respetados, y realiza la calibración de las básculas para que se vendan kilos completos.

También, por medio de la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002, la Profeco verifica las disposiciones relativas a productos y servicios derivados de la masa y la tortilla.

Para encontrar los comercios más cercanos a tu domicilio con los precios más bajos en tortillas, puedes acceder a la plataforma digital de Quién es Quién en los Precios (QQP), en donde podrás comparar los costos entre distintas tortillerías y supermercados por ciudad, municipio o alcaldía.

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MB

