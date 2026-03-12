Jueves, 12 de Marzo 2026

SAT confirma si la CURP Biométrica es necesaria para la Declaración Anual

El SAT reitera que, para solicitar una devolución de impuestos, será indispensable que el contribuyente cuente con ciertos papeles

La CURP Biométrica entró en vigor desde el pasado 16 de octubre de 2025, ¿será requerida por el SAT de cara a la Declaración Anual? ESPECIAL/ChatGPT

En México, la gran mayoría de los contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sabe que ha llegado el momento de presentar la Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025. Esta situación también ha generado dudas sobre si, en el contexto actual de la implementación de la CURP Biométrica, dicho documento será requerido por el SAT.

¿Es la CURP Biométrica un requisito para declarar ante el SAT?

Hasta la fecha, la CURP Biométrica no es necesaria para presentar la Declaración Anual, ya que el organismo cuenta con herramientas de identificación fiscal implementadas en su plataforma oficial.

La razón por la que la nueva versión de la CURP con datos biométricos no es requerida se debe a que la versión tradicional continúa vinculada al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), lo que permite que el sistema identifique automáticamente a cada contribuyente.

Estos son los requisitos para presentar la Declaración Anual

Por el contrario, quienes pretendan realizar este trámite fiscal, es decir, las personas físicas, deberán contar con datos básicos e indispensables, tales como:

  • Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
  • Contraseña del SAT o e.firma (firma electrónica)
  • Información de ingresos, deducciones y facturas del ejercicio fiscal correspondiente
  • Cuenta CLABE en caso de solicitar devolución de impuestos

Contar con estos documentos será indispensable si el contribuyente desea solicitar su devolución correspondiente.

Cabe recordar que la CURP Biométrica —la cual entró en vigor el pasado 16 de octubre de 2025— está integrada por una fotografía, escaneo de iris, huellas digitales y una firma electrónica. Si bien actualmente este nuevo formato no es obligatorio para la Declaración Anual 2025, se espera que, conforme se homologue su uso, el gobierno mexicano la exija dentro de sus instituciones.

