Cada vez estamos más cerca de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 puesta a desarrollarse en México, Estados Unidos y Canadá. Y ante ello, muchos seguidores del torneo más importante de futbol varonil a nivel de selecciones buscan reunir el tradicional álbum de Panini, un artículo especial que es esperado cada cuatro años.

Cabe destacar que en esta edición de la justa mundialista, Panini lanzó las tarjetas Adrenalyn XL del Mundial 2026, una colección especial de tarjetas inspirada en el futbol internacional y en las estrellas que podrían tener una gran participación en el torneo que está por iniciar.

La colección Adrenalyn XL estará compuesta por 630 tarjetas, de las cuales 410 corresponden a cartas base, mientras que el resto pertenece a distintas categorías especiales. En este último conjunto, se encuentran tarjetas raras, cartas de rookies y ediciones premium. En ese sentido, existen nueve tarjetas raras que serán las más buscadas en la intención de conseguir una colección completa.

Con respecto a las probabilidades para obtener las cartitas completas, debes tomar en cuenta que cada sobre incluirá ocho tarjetas y un cupón para jugar en línea. En ese sentido, Panini ofrecerá distintas cajas y formatos de colección, además de un binder especial para que los coleccionistas puedan guardar las cartas más significativas.

¿Dónde podrás comprar las tarjetas Adrenalyn XL de Panini?

A partir de hoy, puedes comprar las tarjetas de Panini para el Mundial 2026 en puestos de revistas, tiendas autorizadas y en la página oficial de la marca. El precio de cada sobre es de 39 pesos; por ello, para completar el álbum y reunir las 630 tarjetas, lo mínimo que gastarás son poco más de 3 mil pesos mexicanos.

Hay que señalar que, al momento, no se ha develado una fecha oficial de lanzamiento del álbum de la Copa del Mundo, esto luego de que aún queda pendiente la clasificación completa de selecciones que participarán en el Mundial.

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OB