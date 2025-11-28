Viernes, 28 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Soriana publica folleto de descuentos para el Black Friday

Esta es la lista COMPLETA de ofertas del 28 de noviembre al 1 de diciembre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Aprovecha estas destacadas ofertas en Soriana disponibles durante el fin de semana del Black Friday. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Aprovecha estas destacadas ofertas en Soriana disponibles durante el fin de semana del Black Friday. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La cadena de tiendas de Soriana arrancó el día de ayer con su campaña de Black Friday para anticiparse a la llegada de la Navidad con una larga lista de ofertas que estarán disponibles hasta el lunes 1 de diciembre.

La lista completa de promociones fue publicada en un folleto de descuentos titulado "En México, Navidad se vive en Soriana" y abarca ofertas en prácticamente todos los departamentos con rebajas destacadas en Vinos y Licores o en ropa para invierno, así como en gran parte de la juguetería.

Lee: Suspenden este viernes contraflujo en López Mateos por choque frontal

Esta es la lista COMPLETA de ofertas en Soriana del 28 de noviembre al 1 de diciembre

  • 25 por ciento de descuento en todo Vinos y Licores
  • 12 pack de cerveza de lata de Tecate, Coors, Coors Light, Indio, XX Lager, Amstel, Heineken, Miller Lite o Noche Buena en 99 pesos cada uno con 300 puntos
  • 20 por ciento de descuento en café molido y tostado
  • 4x3 en todos los jugos y néctares
  • 4x3 en todos los puré de tomate y pastas para sopa
  • 4x3 en todos los productos Peñafiel
  • Compra 1 y llévate el segundo al 50 por ciento de descuento en paquetería de jamones y salchichas KIR, CHIMEX, BAFAR y LALA
  • Compra 1 y llévate el segundo al 50 por ciento de descuento en quesos marcas LALA y FUD
  • Leches LALA, SANTA CLARA, ALPURA y SAN MARCOS de 1.5 L cada una en $26.90 pesos cada uno con 120 puntos
  • 25 por ciento de descuento en detergentes ARIEL, DOWNY y ACE
  • 25 por ciento de descuento en jabones ESCUDO y KLEENEX
  • 25 por ciento de descuento en esponjas SCOTCH BRITE
  • 25 por ciento de descuento en papel REGIO, ELITE, SUAVEL, PREMIER y FACIAL QUALITY
  • 70 por ciento de descuento en shampoo y acondicionadores HEAD N' SHOULDERS y ELVIVE
  • 25 por ciento de descuento en pañales BIO BABY, KIDDIES y UNISEX
  • 40 por ciento de descuento en BAFLES
  • 70 por ciento de descuento en AUDÍFONOS
  • 30 por ciento de descuento en CHAMARRAS, CHALECOS y ABRIGOS
  • 2X1 en PIJAMAS de invierno, SUÉTERS y SUDADERAS
  • 50 por ciento de descuento en toda la decoración de Navidad
  • 40 por ciento de descuento en JUGUETERÍA de importación

Te puede interesar: Jueza de Miss Universo 2025 revela que ya no desea participar en el certamen

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones