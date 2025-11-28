La cadena de tiendas de Soriana arrancó el día de ayer con su campaña de Black Friday para anticiparse a la llegada de la Navidad con una larga lista de ofertas que estarán disponibles hasta el lunes 1 de diciembre.

La lista completa de promociones fue publicada en un folleto de descuentos titulado "En México, Navidad se vive en Soriana" y abarca ofertas en prácticamente todos los departamentos con rebajas destacadas en Vinos y Licores o en ropa para invierno, así como en gran parte de la juguetería.

Esta es la lista COMPLETA de ofertas en Soriana del 28 de noviembre al 1 de diciembre

25 por ciento de descuento en todo Vinos y Licores

12 pack de cerveza de lata de Tecate, Coors, Coors Light, Indio, XX Lager, Amstel, Heineken, Miller Lite o Noche Buena en 99 pesos cada uno con 300 puntos

20 por ciento de descuento en café molido y tostado

4x3 en todos los jugos y néctares

4x3 en todos los puré de tomate y pastas para sopa

4x3 en todos los productos Peñafiel

Compra 1 y llévate el segundo al 50 por ciento de descuento en paquetería de jamones y salchichas KIR, CHIMEX, BAFAR y LALA

Compra 1 y llévate el segundo al 50 por ciento de descuento en quesos marcas LALA y FUD

Leches LALA, SANTA CLARA, ALPURA y SAN MARCOS de 1.5 L cada una en $26.90 pesos cada uno con 120 puntos

25 por ciento de descuento en detergentes ARIEL, DOWNY y ACE

25 por ciento de descuento en jabones ESCUDO y KLEENEX

25 por ciento de descuento en esponjas SCOTCH BRITE

25 por ciento de descuento en papel REGIO, ELITE, SUAVEL, PREMIER y FACIAL QUALITY

70 por ciento de descuento en shampoo y acondicionadores HEAD N' SHOULDERS y ELVIVE

25 por ciento de descuento en pañales BIO BABY, KIDDIES y UNISEX

40 por ciento de descuento en BAFLES

70 por ciento de descuento en AUDÍFONOS

30 por ciento de descuento en CHAMARRAS, CHALECOS y ABRIGOS

2X1 en PIJAMAS de invierno, SUÉTERS y SUDADERAS

50 por ciento de descuento en toda la decoración de Navidad

40 por ciento de descuento en JUGUETERÍA de importación

Te puede interesar: Jueza de Miss Universo 2025 revela que ya no desea participar en el certamen

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

