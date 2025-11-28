El Black Friday, también conocido como "Viernes Negro" es una campaña de descuentos masivos después del Día de Acción de Gracias que surgió en Estados Unidos, no obstante, en los últimos años se ha convertido en un evento global. En este escenario, cada vez son más las marcas en México que adoptan el evento y ofrecen grandes oportunidades a los consumidores.El 70% de los consumidores mexicanos planea aprovechar las promociones de Black Friday, de acuerdo con información de Statista.Además, los datos del mismo portal arrojan que las categorías de mayor interés para los mexicanos este 28 de noviembre serán ropa, electrónica y calzado, basándose en el comportamiento de los consumidores durante el Black Friday 2024.Samantha García, vicepresidenta de Marketing de Kueski, apuntó que estas promociones temporales "muestran cómo ha evolucionado el consumidor en México: hoy se prioriza la planificación, la comparación entre opciones y un consumo más consciente".La ejecutiva compartió que esta campaña ya no es solo una fecha de consumo, sino un momento clave para observar cómo los mexicanos eligen financiar sus compras, comparar opciones y tomar decisiones más informadas.Kueski brindó algunas recomendaciones a los usuarios si piensan comprar durante ese día de ofertas:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB