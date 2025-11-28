A partir de este lunes 1 de diciembre tendrás la oportunidad de obtener un descuento de 10% en el pago de tu Estimado Anual 2026 de consumo de servicio del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

La dependencia pública y gubernamental solicitó considerar el pago estimado anual pues permite a la organización atender de forma oportuna los reportes ciudadanos sobre fllas en el servicio. Además, con ello se asegura el pago de energía, insumos y personal para que el agua llegue sin interrupciones a tu hogar. De la misma manera, el pago facilita el mantenimiento preventivo, modernización y renovación de infraestructura.

El pago puede realizarse a través del portal en línea del Siapa o en cualquiera de las sucursales, así como en tiendas de conveniencia, bancos y cajas populares (las cuales se muestran al reverso de tu recibo).

Puedes pagar en efectivo o con tarjetas participantes (VISA y MasterCard) o a través del código QR único impreso en tu recibo. Aprovecha este beneficio el cual el Siapa dejará hasta el martes 31 de marzo de 2026.

¿Qué pasa si excedes el límite estimado de consumo de agua ante el Siapa?

Si durante el año excedes el estimado de consumo de agua potable establecido en el pago del recibo anual del Siapa, se te cobrarán las excedencias, lo cual resultará en un aumento de la factura para el próximo año.

Por otro lado, el pago de los servicios es exclusivamente de manera digital o a través de algunas de las sucursales y tiendas aliadas mencionadas. El Siapa ha alertado a sus usuarios debido a que ninguno de sus trabajadores acude al sitio para realizar cobros o convenio. En caso de que alguien se presente en tu domicilio ofreciendo dicho servicio, se trata de un fraude que debe ser denunciado a través del correo electrónico contraloria@siapa.b.mx o a través del teléfono 33 3837 4200 ext 4019.

Te puede interesar: Jueza de Miss Universo 2025 revela que ya no desea participar en el certamen

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB