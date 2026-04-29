Con el respaldo de empresas y representantes del sector acero y de la construcción, el Gobierno de México consolida un acuerdo "histórico" para fomentar la industria siderúrgica nacional , como parte del denominado Plan México.

Durante "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el objetivo central del acuerdo será fortalecer la producción nacional de acero, así como consolidar las cadenas de suministro dentro del mercado interno.

"Es una firma que quizá nunca se ha hecho una firma así. Es histórico, de un acuerdo para el fomento de la industria siderúrgica nacional", expresó.

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Una estrategia para fomentar la producción nacional

Sheinbaum explicó que esta estrategia forma parte de una política más amplia orientada a incrementar la producción nacional, reducir la dependencia de importaciones y utilizar las compras públicas como motor del desarrollo industrial .

En ese sentido, destacó la participación de diversas dependencias federales que estarán involucradas en la implementación y supervisión del acuerdo.

Entre ellas, mencionó a Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, quien será la encargada de garantizar que los compromisos se cumplan conforme a la Ley y que las adquisiciones gubernamentales privilegien el acero producido en México.

También señaló la participación de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, como promotor del acuerdo; así como de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de empresas del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que incorporarán acero nacional en sus proyectos.

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Se apuesta por la preferencia al mercado nacional

Por su parte, Buenrostro Sánchez explicó que el acuerdo contempla mecanismos para fortalecer el empleo, el crecimiento económico y la industrialización del país, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Detalló que las acciones se concentrarán en tres ejes principales:

Contrataciones públicas.

Financiamiento para infraestructura.

Compromisos con alto impacto en el sector construcción, particularmente en programas de vivienda.

En materia de compras gubernamentales, señaló que se impulsarán estrategias para coordinar a las distintas instituciones, garantizar acuerdos de abasto con el sector privado y promover incentivos que favorezcan la adquisición de acero nacional.

Asimismo, destacó que se fomentarán asociaciones público-privadas y esquemas de financiamiento que fortalezcan tanto las inversiones públicas como privadas , con especial énfasis en el papel de la banca de desarrollo.

En el ámbito de política industrial, el acuerdo también contempla medidas para enfrentar prácticas desleales de comercio, promover proveedores nacionales y avanzar en la sustitución de importaciones.

Buenrostro añadió que, como parte de los compromisos, la industria del acero garantizará calidad, precios justos y abasto oportuno, mientras que el sector de la construcción incrementará el uso de insumos nacionales en sus proyectos.

Indicó que en la firma participarán 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales , que asumirán el compromiso de fortalecer la industria siderúrgica mexicana y el empleo vinculado a esta actividad.

El acuerdo, insistieron las autoridades, busca consolidar una estrategia de desarrollo industrial en la que el Estado utilice su capacidad de compra para detonar la producción nacional y fortalecer sectores clave de la economía.

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FF