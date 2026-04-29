Miércoles, 29 de Abril 2026

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Peso cae frente al dólar este 29 de abril por conflicto con Irán; así se cotiza

La mañana de este miércoles 29 de abril el peso cae frente a la divisa estadounidense un 0.41 % con respecto a los últimos 7 días

Por: El Informador

Este 29 de abril el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y es de 17.4030UNSPLASH / E. AKYURT

Este 29 de abril el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y es de 17.4030UNSPLASH / E. AKYURT

La mañana de este miércoles 29 de abril de 2026, el dólar se cotiza en 17.40 pesos por unidad en promedio; esto implica que el peso cae frente a la divisa estadounidense un 0.41 % con respecto a los últimos 7 días.

El peso registra una ligera depreciación frente al dólar por la tensión en el Estrecho de Ormuz y la negativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reabrirlo en el contexto del conflicto con Irán.

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¿Cómo cerró el dólar estadounidense el pasado martes 28 de abril?

De acuerdo a Banxico el cierre del dólar del martes 28 de abril de 2026 fue de 17.3875 pesos por divisa estadounidense; estos datos se obtienen con base al promedio de transacciones bancarias. 

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF este miércoles 29 de abril?

Este miércoles 29 de abril el tipo de cambio FIX que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 17.4030 pesos por dólar. Esta cifra es determinada por Banxico. 

Tipo de cambio del dólar hoy 29 de abril en bancos de México

Banco Compra  Venta
Afirme 16.40 17.90
Banco Azteca 16.00 18.09
BBVA Bancomer 16.54  17.67
Banorte 16.15  17.75
Banamex 16.86  17.82
Scotiabank 16.80  17.90

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De acuerdo con el precio de venta de los bancos, la institución más conveniente es BBVA Bancomer. Por otro lado, en el precio de compra, la mejor opción es Banamex.

Con información del Diario Oficial de la Federación (DOF) y Banxico.

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