El pasado 9 de marzo se realizó un evento encabezado por el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, en donde se presentaron los resultados obtenidos en las Mesas de Consulta Pública organizadas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las consultas tuvieron lugar previo a las conversaciones que tendrán representantes del gobierno con el vecino del norte sobre mantener, modificar o desechar el T-MEC. La intención fue generar un plan estratégico con los resultados obtenidos luego de las asambleas sostenidas con sectores económicos de México y presentarlo en la próxima visita a EU, es decir, una ruta de negociación concreta en beneficio de la economía del país .

Este 16 de marzo, el funcionario declaró que la Presidenta Claudia Sheinbaum aprobó el plan que contiene las estrategias que se discutirán y presentarán en la próxima revisión del T-MEC. Además, confirmó que la asamblea entre representantes de México y EU se llevará a cabo este miércoles 18 de marzo.

Marcelo Ebrard anuncia la aprobación de Sheinbaum a la revisión al T-MEC realizada en México. X / @m_ebrard

Las asambleas en México

Ebrard destacó que las consultas estuvieron conformadas por representantes de 30 sectores económicos en México , en los que se incluyen 40 representantes del sector privado. Resaltó la presencia del sector agropecuario y del Movimiento Obrero "que, por cierto, no estuvieron de acuerdo en muchas cosas". Además, en las mesas se integraron representantes del sector académico.

En este proceso previo a la reunión con Estados Unidos, también están involucrados el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).

"[...] ese es el equipo de México. Ese es lo que tenemos que hacer. Sabemos cuál es el mandato y sabemos a quién le tenemos que preguntar y tenemos que informar a lo largo de las conversaciones", aseveró.

Los argumentos de México contenidos en el plan

Reducir la dependencia comercial

Ebrard declaró que México depende del vecino del norte para algunas de sus cadenas de producción, como en la industria farmacéutica, la ganadera y la automotriz, por mencionar algunas.

En los próximos años, el Gobierno buscaría reducir la dependencia comercial : "cómo vamos a producir eso, quién lo va a hacer, cuándo, cómo, con qué inversiones, qué infraestructura".

Pese a esta intención, el funcionario admitió que "[h]ay cosas que no podemos reemplazar en el corto plazo", pero se mostró optimista, tomando como ejemplo el avance en la industria automotriz que México ha logrado en los últimos tiempos.

Reglas de origen

Lo que significa aclarar las reglas del juego que se encuentran en el tratado vigente y respetarlas de forma bilateral.

Seguridad económica

Este tercer punto a tratar daría respuesta a la certidumbre económica, puesto que otorgaría seguridad a las y los productores de los diversos sectores ante las desavenencias geopolíticas, lo que fungiría como una estrategia para que las repercusiones en el comercio mexicano y sus procesos sean menos alarmantes e impactantes que ahora.

En camino al diálogo con EU

Economía declaró que no todo está resuelto; sin embargo, los consensos logrados en las Mesas de Consulta Pública para la revisión del T-MEC son un gran paso, un avance en el que los sectores económicos de México se han puesto de acuerdo, entre otras cosas, en mantener el tratado trilateral .

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FF