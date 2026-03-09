Este 9 de marzo, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó un evento en el que presentó los resultados obtenidos en las Mesas de Consulta Pública en las que se dispuso la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previo a las conversaciones que tendrán representantes del gobierno con el vecino del norte dentro de ocho días.

El funcionario destacó que las consultas estuvieron conformadas por representantes de 30 sectores económicos en México, en los que se incluyen 40 representantes del sector privado . Resaltó la presencia del sector agropecuario y del Movimiento Obrero "que, por cierto, no estuvieron de acuerdo en muchas cosas". Además, en las mesas se integraron representantes del sector académico.

"Se dedican a estudiar, analizar y son de libre pensamiento. Y es muy importante que nos den su opinión sobre diferentes cosas que estamos preguntando", dijo.

En este proceso previo a la reunión con Estados Unidos, también están involucrados el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).

"[...] ese es el equipo de México . Ese es lo que tenemos que hacer. Sabemos cuál es el mandato y sabemos a quién le tenemos que preguntar y tenemos que informar a lo largo de las conversaciones", aseveró.

¿Por qué las consultas?

Ebrard destacó que se trata de un mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Mencionó que es un ejercicio útil que permite llegar a un consenso nacional, tras el cual se ha llegado a la conclusión de que el tratado permanezca, puesto que "ha sido positivo para nuestro país" .

"[...] nos dijo la Presidenta en su momento, [...] las convocamos para que todos los sectores del país, así como todas las entidades federativas, [para que] pudieran poner sobre la mesa sus preocupaciones y sus propuestas respecto al futuro del tratado".

Las preocupaciones de los consultados

Marcelo Ebrard indicó que las principales preocupaciones de los sectores económicos en México son la incertidumbre comercial y la urgencia por establecer estrategias , no solo con los socios incluidos en el T-MEC, sino también de forma interna .

"[…] el principio de certidumbre en las decisiones entre los tres países. Si tomamos en cuenta que estamos en competencia con toda la cuenca del Pacífico, […] se van a dar cuenta de que los países de Asia se están integrando mucho más rápido y sus reglas no están cambiando, se están perfeccionando. […] hay también […] un sentido de urgencia estratégica, que es ¿por qué tenemos que estar perdiendo tanto tiempo, en lugar de avanzar en una visión común, respecto a nuestras posibilidades de competir con otras economías, que además son muy competitivas? ".

Economía destacó que hay eficiencia, capacidad de innovación y de integración para que México se convierta en una "competencia mayúscula".

Los tres argumentos de México en las próximas conversaciones

Reducir la dependencia comercial

Ebrard declaró que México depende del vecino del norte para algunas de sus cadenas de producción, como en la industria farmacéutica, la ganadera y la automotriz, por mencionar algunas.

En los próximos años, el Gobierno buscaría reducir la dependencia comercial : "cómo vamos a producir eso, quién lo va a hacer, cuándo, cómo, con qué inversiones, qué infraestructura".

Pese a esta intención, el funcionario admitió que "[h]ay cosas que no podemos reemplazar en el corto plazo", pero se mostró optimista, tomando como ejemplo el avance en la industria automotriz que México ha logrado en los últimos tiempos.

"[...] pensar que en un año vamos a hacer la sede de la industria electrónica del mundo, pues yo creo que no es muy factible, en un año. Pero si nos lo proponemos, tal vez en una década sí. Cuando empezó la industria automotriz a llegar a México, no hacíamos autopartes. Hoy surtimos el 46 % del mercado de los Estados Unidos. Pero toma tiempo".

Reglas de origen

Lo que significa aclarar las reglas del juego que se encuentran en el tratado vigente y respetarlas de forma bilateral.

"[...] cómo vamos a manejar las reglas de origen para competir con los demás. Pero hay que verlo como, esta es una operación, háganse de cuenta, con láser en microscopio, porque si no vas a crear más trastornos económicos de lo que quieres resolver".

Seguridad económica

Este tercer punto a tratar daría respuesta a la certidumbre económica, puesto que otorgaría seguridad a las y los productores de los diversos secotres ante las desaveniencias geopolíticas, lo que fungiría como una estrategia para que las repercusiones en el comercio mexicano y sus procesos sea menos alarmante e impactante que ahora.

"[...] qué es lo indispensable, qué es lo que necesitamos, porque el mundo al que vamos ya no es el que era, por las tensiones geopolíticas que hay y porque ya no tenemos una sola potencia hegemónica, sino que hay varias y en pugna".

En camino al diálogo con EU

Economía declaró que no todo está resuelto; sin embargo, los consensos logrados en las Mesas de Consulta Pública para la revisión del T-MEC son un gran paso, un avance en el que los sectores económicos de México se han puesto de acuerdo, entre otras cosas, en mantener el tratado trilateral .

"Hace un año decíamos, ¿habrá tratado? Ahora, ¿por qué está pasando eso? En primer lugar, yo creo que es de reconocerse la estrategia que ha tenido la Presidenta. [...] empezó con una [llamada] antes de que entrara el gobierno [De Donald Trump], para prepararnos para lo que venía. [...] nos dijo, 'vamos a prepararnos para el escenario más difícil, desde ahora'. Y por eso se hizo el Plan México, [...] Entonces nosotros decimos, y es parte de la estrategia mexicana, [...] estamos y somos una condición favorable a ti, Estados Unidos, en tu competencia con otros países".

Los resultados de estas acciones por parte del Gobierno de México se pueden consultar en el siguiente enlace.

