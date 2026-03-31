La Semana Santa ya llegó y muchos mexicanos enfrentan el reto de conseguir alimentos a buenos precios para seguir con las tradiciones culinarias de la temporada, a pesar de la inflación. Y los mercados locales se vuelven una de las mejores opciones.

Con una inflación del 4.63 % en la primera quincena de marzo, muchos mexicanos se refugian en los mercados locales para tratar de sortear el aumento en el costo de la vida y, como cada año, realizar las tradicionales compras para celebrar la Semana Santa en el segundo país con más católicos del mundo.

Desde lugares como el mercado de La Viga, en Ciudad de México, el más grande de pescados y mariscos en toda América Latina, las colas son elevadas para comprar productos frescos como camarón, pescados o pulpo, algunos de los más demandados en esta festividad.

Historias de compras en los mercados de CDMX

"El pescado está muy económico (...) Ya tenemos más de 25 años comprando aquí", explica Salvador, quien viajó junto a su esposa desde el estado de Veracruz para pasar la Semana Santa junto a sus hijos.

El matrimonio asegura que en mercados como el de La Viga los productos están hasta un 40 % más baratos que en otros sitios, razón por la cual acuden anualmente para realizar sus compras.

"Han subido los precios, por las mismas cosas, pero siento que si comparamos a, no sé, Europa u otro lado, estamos en la gloria", dice Salvador, para quien el costo "está bien" pese a la inflación, sobre todo para las familias.

Para ellos, además, es "muy barato" comprar aquí si lo comparan con la ciudad en la que residen —la portuaria Veracruz—, donde es "carísimo" al ser un destino turístico.

A pesar de que los días “grandes” son el jueves y el viernes santo, en los estrechos pasillos de La Viga la afluencia es elevada ya desde principios de esta semana, con largas colas en casi todos los establecimientos, según pudo constatar EFE en un recorrido el pasado martes.

Una de las clientas "fieles" es Normangélica López, quien tampoco aprecia los efectos de la inflación en su compra.

"(En Semana Santa) sube el costo de las cosas, pero bueno, aquí yo pienso que está accesible. Aquí yo no noto mucho el cambio, no noto que se haya elevado mucho", afirma sobre unos productos que, a su juicio, tienen un coste similar al de otros años.

Comerciantes confían en incremento de ventas

La inflación tampoco preocupa a los comerciantes de mercados locales como La Viga, quienes confían en un incremento generalizado de las ventas durante estas fechas.

Es el caso de la Pescadería Mar, cuya vendedora, Gabriela Baza, destaca que la Semana Santa es la "mejor temporada del año", ya que tienen una "gran afluencia" desde el fin de semana pasado para comprar productos como camarón o dorada.

"La verdad es que tenemos demasiada gente. Nosotros llegamos aquí desde las 12 de la noche y no nos vamos hasta las 7 de la noche", indica.

Su expectativa es que las ventas incrementen un 100% con respecto al mes pasado a pesar de la inflación, cuyos efectos de momento no percibe, por lo que esperan que esta semana sea "muy buena".

La Semana Santa es una de las festividades más señaladas en México y funciona como estímulo económico en el país, en cuya capital las autoridades prevén un gasto adicional de más de 656 mil dólares.

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