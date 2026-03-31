Wall Street cerró este martes 31 de marzo del 2026 en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 2.49 % después de que los inversores acogieran con optimismo la supuesta intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acabar la guerra pronto aunque no consiga reabrir el estrecho de Ormuz.

¿Cómo cerraron el Dow Jones, Nasdaq y el S&P 500 hoy, 31 de marzo del 2026?

Al cierre del mercado bursátil neoyorquino, el Dow Jones ganó 1.125 puntos hasta los 46 mil 341 enteros ; el selectivo S&P 500 avanzó un 2.91 %, hasta los 6.528 enteros , y el tecnológico Nasdaq sumó un 3.83 %, hasta las 21 mil 590 unidades.

La Bolsa de Nueva York registró una de las mayores subidas desde que se originó la guerra en Oriente Medio tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero, y despidió con optimismo un mes de marzo marcado por las pérdidas y el temor de los inversores ante la posibilidad de que la economía se viera más afectada por la persistencia de las hostilidades.

Aun así, en el cómputo mensual el Dow Jones perdió un 4.45 %, mientras que S&P 500 un 4.23 % y el Nasdaq un 4.11 por ciento.

Uno de los momentos que marcó el mes de marzo fue la entrada en territorio de corrección del Dow y el Nasdaq, tras caer un 10 % respecto a su último récord.

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¿Qué dijo Donald Trump sobre la guerra en Irán?

Las acciones repuntaron este martes después de que Trump comunicara a sus asesores, según The Wall Street Journal, que está dispuesto a poner fin a la campaña militar contra Irán, incluso si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, uno de los asuntos que más ha afectado a la economía por disparar el precio del petróleo mundial.

Precisamente, la escalada del precio del crudo, que despidió marzo por encima de los 100 dólares el barril, una barrera que no había cruzado en el cierre de la sesión desde 2022, ha provocado estas semanas el hundimiento de los índices.

JM

