Profeco revela la verdad sobre la propina que te cobran en restaurantes y bares

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó el pasado mes de febrero a la población toda la verdad sobre la propina en restaurantes y bares: este dinero es completamente voluntario y no puede incluirse en la cuenta sin que el comensal dé su consentimiento. En su comunicado, el organismo aclaró que ningún establecimiento puede exigir este pago ni condicionarlo como parte obligatoria del servicio.

A través del texto emitido el pasado 15 de febrero, la dependencia señaló que, especialmente en fines de semana y temporadas de alta afluencia (como las vacaciones de Semana Santa, de las que, por cierto, quedan algunas semanas para ocurrir), es común que algunos negocios busquen incorporar la propina de manera automática en el ticket. Sin embargo, esta práctica es indebida si no existe autorización expresa del consumidor.

La Profeco enfatizó que las personas tienen derecho a revisar su cuenta antes de pagar y a solicitar la corrección inmediata en caso de detectar cargos no autorizados, incluida la propina. Además, si el servicio es deficiente o no se presta por causas que se dan directamente por el proveedor, el consumidor puede exigir una compensación no menor al 20% del monto pagado.

Otros derechos de los comensales en bares y restaurantes revelados por la Profeco

Además del tema de la propina, la Profeco recordó otros derechos de los clientes al acudir a estos establecimientos:

Los precios deben exhibirse de forma clara, visible y en moneda nacional, con impuestos incluidos.

No se puede exigir consumo mínimo para permitir el acceso.

Las reservaciones deben respetarse en fecha, hora, menú y costos pactados, especialmente si hubo pago anticipado.

No pueden realizarse cargos sin autorización del cliente.

Está prohibido negar o condicionar el servicio por razones de género, nacionalidad, etnia, religión, orientación sexual u otra característica.

El establecimiento debe entregar comprobante o ticket al momento del consumo.

Las promociones deben respetarse bajo los términos y condiciones anunciados.

Deben informarse claramente las formas de pago y aceptarse billetes de cualquier denominación.

