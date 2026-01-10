Este es el auto eléctrico más barato en México en 2026

¿Uno de tus objetivos en este 2026 es adquirir un nuevo auto? Quizá te interese tener el más barato de los modelos eléctricos disponibles en México y ser parte de la tendenencia de las energías amables.A mayor demanda e interés de los compradores, los fabricantes compiten para ganar las preferencias con modelos bien equipados y a precios bajos. Si quieres saber cuál es la opción más asequible este 2026, a continuación te lo revelamos.La respuesta es simple: el JAC E10X es el auto eléctrico más barato para comprar en 2026, esto de acuerdo con una revisión hecha en los portales de los fabricantes que venden en México y cuyos precios están confirmados.Este vehículo ofrece una autonomía de 301 km (NEDC), incluye una batería de Ion litio ferrofosfato de 31.4 kWhm, y su tiempo de carga completa es de 6 horas.En el sitio web de la marca incluso puedes calcular tu consumo dependiendo de los kilómetros que planeas recorrer al día, si conduces diariamente 10 km:El costo de cargar sería de aproximadamente $61.76; mientras que, en promedio, un coche de gasolina gasta $672.67 al mes.En los exteriores, el JAC E10X viene equipado con luces LED brillantes y nítidas, lo que mejora la visibilidad nocturna y también beneficia a la seguridad vial.Al interior, incorpora una pantalla multimedia de 10.25", ofreciendo una experiencia visual amplia y cómoda gracias a su resolución y datos de consulta como la navegación, clima, rendimiento, etcétera.En cuanto a seguridad, el auto eléctrico integra una cámara de visión trasera que facilita estacionarse y permite detectar obstáculos, peatones y otros objetos fuera del campo de visión del conductor.Asimismo, según se específica en su ficha técnica, posee:El precio de lista del JAC E10X es $371 mil pesos, lo que lo convierte en la opción más barata en 2026 para autos de su segmento.En la misma revisión, el Renault KWID E-TECH destacó como segunda opción de auto eléctrico barato para comprar este año.Su precio de lista es de $375 mil sin embargo, actualmente el fabricante lo tiene en oferta por un costo de $335 mil pesos.Este segundo auto eléctrico ofrece 298 km de autonomía en ciudad, 8 años de garantía en batería y admite recargas gratuitas en las agencias de Renault.Además, para la seguridad de los pasajeros cuenta con 6 bolsas de aire, asistente de arranque en pendiente, sistema de alarma a peatones y asistencia anti-vuelco.Otros detalles destacables son sus rines de acero 14", asientos de tela y acabados exteriores en 3 colores: plata, blanco polar y verde agave.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB