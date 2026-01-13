Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el 15 de enero

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponles hasta el jueves 15 de enero de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Plátano Chiapas por kilo a $14.50 pesos

Jitomate saladet por kilo a $14.50 pesos

Pepino por kilo a $14.50 pesos

Piña miel por kilo a $15 pesos

Manzana granny, gala, red o perón en bolsa a $35 pesos cada una

Aguacate hass en malla por pieza $28.90 pesos

Quesos Philadelphia, Lala, Aurrera o Alpura a $30 pesos cada una

Jamón de pierna Fud o Aurrera a $35 pesos el cuarto de kilo

Aplino queso panela a granel a $47.50 pesos

Lala PleniaJamón Virginia de pavo el cuarto a $52 pesos

Jamón de pavo y cerdo vrgina de 290 g a $63 pesos

Pollo entero por kilo a $39 pesos

Pierna con muslo por kilo a $38 pesos

Nuggets de pollo a $40 pesos el cuarto

Alitas adobadas a $48 pesos el cuarto

Mojarra Tilapia a $35 pesos el medio

Molida especial 80/20 a $54 pesos el medio

Milanesa de res a $94 pesos el medio

Barritas de pescado a $53 pesos el medio

Variedad de productos empanizados de la marca Del Día $49 pesos

Otras ofertas:

Pan de caja a $20 pesos

Pan para hamburguesa a $25 pesos cada uno

Gelatina de mosaico en vaso a $10 pesos

Gelatina de mosaico completa a $99 pesos

Paquete de donas de cuatro piezas a $25 pesos

Paquete de pan infantil (10 piezas) a $38 pesos

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

