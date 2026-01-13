Martes, 13 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el 15 de enero

Recuerda que puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duran por varios días. ESPECIAL / FACEBOOK Bodega Aurrera

Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duran por varios días. ESPECIAL / FACEBOOK Bodega Aurrera

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda.

Lee: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponles hasta el jueves 15 de enero de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

  • Plátano Chiapas por kilo a $14.50 pesos
  • Jitomate saladet por kilo a $14.50 pesos
  • Pepino por kilo a $14.50 pesos
  • Piña miel por kilo a $15 pesos
  • Manzana granny, gala, red o perón en bolsa a $35 pesos cada una
  • Aguacate hass en malla por pieza  $28.90 pesos
  • Quesos Philadelphia, Lala, Aurrera o Alpura a $30 pesos cada una
  • Jamón de pierna Fud o Aurrera a $35 pesos el cuarto de kilo
  • Aplino queso panela a granel a $47.50 pesos
  • Lala PleniaJamón Virginia de pavo el cuarto a $52 pesos
  • Jamón de pavo y cerdo vrgina de 290 g a $63 pesos
  • Pollo entero por kilo a $39 pesos
  • Pierna con muslo por kilo a $38 pesos
  • Nuggets de pollo a $40 pesos el cuarto
  • Alitas adobadas a $48 pesos el cuarto
  • Mojarra Tilapia a $35 pesos el medio
  • Molida especial 80/20 a $54 pesos el medio
  • Milanesa de res a $94 pesos el medio
  • Barritas de pescado a $53 pesos el medio
  • Variedad de productos empanizados de la marca Del Día $49 pesos

Te puede interesar: Activan bandera roja en cuatro playas de Puerto Vallarta

Otras ofertas:

  • Pan de caja a $20 pesos
  • Pan para hamburguesa a $25 pesos cada uno
  • Gelatina de mosaico en vaso a $10 pesos
  • Gelatina de mosaico completa a $99 pesos
  • Paquete de donas de cuatro piezas a $25 pesos
  • Paquete de pan infantil (10 piezas) a $38 pesos

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles

  • Pizza hawaiana
  • Pizza de queso
  • Pizza de pepperoni

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones