Amanece de buenas. Este martes 13 de enero de 2026, el peso mexicano comenzó la jornada con una nota positiva, al mostrar una apreciación frente al dólar estadounidense.

Según el diario financiero Bloomberg, la moneda mexicana registró una subida del 0.32% en la sesión matutina. Este incremento se da en comparación con el cierre del día anterior, lunes, cuando la cotización se ubicó en 17.9291 unidades por dólar.

El tipo de cambio cotiza en 17.8687 por dólar al mayoreo este día, lejos de los 18 pesos.

El medio, que cita al grupo Monex, indica que el alza del peso mexicano coincide con un fortalecimiento del Índice Dólar, así como información de indicadores de Estados Unidos; según los datos, el dólar moderó su crecimiento tras darse a conocer que la inflación subyacente en el vecino país del norte aumentó en diciembre por debajo de lo esperado, lo que representa una señal más clara de desaceleración en el crecimiento de los precios. Además, por "menores preocupaciones en torno a las tensiones geopolíticas".

Bloomberg indica que entre las monedas que sigue, el peso mexicano es la única divisa entre las 16 mayores que sigue que registra ganancias. Por el contrario, el yen de Japón es la que más pierde este día.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 13 de enero de 2026 en los principales bancos de México:

Banco | Compra | Venta

Afirme | 17.10 | 18.50

Banco Azteca | 16.90 | 18.59

BBVA Bancomer | 17.07 | 18.20

Banorte | 16.70 | 18.25

Banamex | 17.32 | 18.39

Scotiabank | 17.00 | 18.60

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del martes 13 de enero 2026 es de 17.9075 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF