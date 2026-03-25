SAT responde a señalamientos de persecución a las ONG

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) respondió a los señalamientos sobre una presunta persecución a algunas instituciones sin fines de lucro y el trabajo de voluntarios en México.

El SAT negó las acusaciones hechas sobre que tiene una campaña de persecución a organizaciones sin fines de lucro que critiquen al gobierno .

¿Por qué revocó la autorización a donatarias en México?

El SAT confirmó que la revocación de autorización a donatarias dada a conocer hace unos días se debió a que no presentaron el documento que acredite que las investigaciones que realizan son de carácter científico, rubro para el que tenían permiso.

Las que perdieron su registro fue por incumplimiento de requisitos , aseguró el administrador general de recaudación, Gari Flores Hernández González.

"En el SAT somos una institución de gobierno técnica, no política; en el SAT no vemos razones sociales", afirmó en conferencia de prensa con motivo de la declaración anual para personas físicas.

El funcionario estableció que cuando un contribuyente incumple con algún requerimiento, no procede que opere como donataria autorizada .

El SAT no da más detalles sobre las empresas que perdieron su registro

Sin embargo, omitió dar más detalles sobre el caso de las más de 100 organizaciones no gubernamentales (ONG) a las que este año se les notificó que perdieron su registro .

Recordó que tendrán derecho de audiencia y, si corrigen su situación, pueden volver a obtener el registro .

Informó que el año pasado se dieron de baja 270 organizaciones del llamado tercer sector, como parte de un padrón de más de 10 mil en total.

Las instituciones sin fines de lucro en México

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en 2024 las instituciones sin fines de lucro y el trabajo de voluntarios contribuyeron con 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) .

Ese sector tuvo un crecimiento de 5.7% y generó más de un billón de pesos.

Para el ejercicio 2025, Hernández González dijo que de las más de 336 mil declaraciones anuales de empresas que se han recibido hasta el momento, cerca de 45 mil corresponden a entidades de beneficencia que están obligadas a presentarlas con fines informativos y de transparencia a más tardar el 15 de febrero.

Al preguntarle si las razones por las que perdieron su registro tienen que ver con recibir recursos del extranjero y ser críticos del gobierno, el funcionario insistió en que el SAT es un organismo técnico.

"Una cosa es inscribirse al RFC y otra tener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos", puntualizó, de ahí que se limitó a enfatizar que se debe revisar cuáles son los requisitos de las fundaciones de filantropía y la actividad por la que fueron aprobadas para operar.

Cuestionado respecto a la asociación civil Humanidad para América Latina, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para ayudar a Cuba, dijo que el tema no cae dentro de sus funciones.

Sin embargo, dijo que su autorización se dio en un tiempo promedio del plazo legal que no sólo se aplica para las donatarias.

Después de la conferencia de prensa, el SAT publicó una nota informativa en la que explicó los motivos por los cuales algunas instituciones perdieron la autorización, entre las que se encuentran el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, entre otras.

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