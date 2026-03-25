Walmart anuncia inversión millonaria en México como parte de su plan de expansión

Walmart de México y Centroamérica anunció que para 2026 prevé una inversión de aproximadamente 43 mil millones de pesos en México y la región, monto que representa un incremento de 10% respecto al año previo.

La cifra fue dada a conocer en el marco del Walmex Day 2026, donde la compañía detalló que el gasto de capital estará enfocado en proyectos orientados al cliente y al fortalecimiento de su operación para sostener su crecimiento en el largo plazo.

¿A qué será destinada la inversión extra que Walmart prevé para México?

Del total de la inversión, 42% se destinará a la remodelación y mantenimiento de las tiendas existentes en el país, con el objetivo de incorporar capacidades omnicanal, ampliar servicios como On Demand y mejorar la experiencia de compra.

Otro 26% será dirigido a la apertura de nuevas tiendas y clubes. La empresa reiteró su meta de abrir más de mil 500 unidades entre 2025 y 2029, mientras que para 2026 prevé que estas nuevas tiendas aporten entre 1.5% y 1.7% al crecimiento de ventas. El formato Bodega Aurrerá se mantendrá como el principal motor de expansión.

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En tanto, 24% de los recursos se canalizará a la cadena de suministro, con énfasis en su expansión y automatización para mejorar la disponibilidad de productos, elevar la eficiencia operativa y reducir costos. Como parte de estos planes, la compañía contempla la apertura de centros de distribución automatizados en Guanajuato y Tlaxcala hacia 2027.

Finalmente, dijo que 8% de la inversión se asignará a proyectos tecnológicos enfocados en mejorar la gestión de datos, fortalecer plataformas digitales y aumentar la automatización tanto en tiendas como en centros de distribución.

JM

