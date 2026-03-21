SAT: ¿Qué es un régimen fiscal y cómo saber a cuál pertenezco?

Los servicios, obras y proyectos que emanan desde el gobierno se sostienen gracias al pago de impuestos de las y los contribuyentes. Pagamos impuestos en todas nuestras transacciones, por más mínimas que sean, por ejemplo, al comprar papas fritas en la tienda, cuando compramos un juguete o cuando comemos tacos en nuestro puesto preferido .

Los impuestos vienen incluidos en el precio final que pagamos por los bienes o servicios de los que disfrutamos. Por otro lado, debemos reportar al gobierno nuestros gastos anuales con la intención de retribuirle económicamente, de manera proporcional a nuestro salario o entradas de dinero anuales. Esto es con el objetivo de seguir sosteniendo la operación pública .

El control del SAT

El Gobierno de México cobra impuestos a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para tener un mejor control en el cobro de impuestos, el SAT cuenta con una lista de regímenes fiscales, a través de los cuales clasifica a las y los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales.

¿Qué es un régimen fiscal?

CONTAPAQi, la principal empresa de software especializado en contabilidad en México, describe un régimen fiscal como " el sistema que el SAT utiliza para clasificar a los contribuyentes de acuerdo con su actividad económica, forma jurídica [persona física o moral], y nivel de ingresos ".

Esta misma compañía dicta que los principales regímenes fiscales a través de los cuales se pagan impuestos ante el SAT son:

Régimen Simplificado de Confianza (626)

Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios (605)

Régimen de Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales (612)

Régimen de Arrendamiento (606)

Régimen General de Ley para Personas Morales (601)

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) (621)

Régimen de Plataformas Digitales (625)

El resto de estas clasificaciones, según el SAT, son las siguientes:

Código | Régimen

602 | Régimen Simplificado de Ley de Personas Morales

603 | Personas Morales con Fines No Lucrativos

604 | Régimen de Pequeños Contribuyentes

607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes

608 | Régimen de los Demás Ingresos

609 | Régimen de Consolidación

610 | Régimen Residentes en el Extranjero Sin Establecimiento Permanente en México

611 | Régimen de Ingresos por Dividendos (Socios y Accionistas)

613 | Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales

614 | Régimen de los Ingresos por Intereses

615 | Régimen de los Ingresos por Obtención de Premios

616 | Sin Obligaciones Fiscales

617 | Pemex

618 | Régimen Simplificado de Ley Personas Físicas

619 | Ingresos por la Obtención de Préstamos

620 | Sociedades Cooperativas de Producción que Optan por Diferir sus Ingresos

622 | Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras

623 | Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades

624 | Régimen de los Coordinados

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¿Cuál es mi régimen fiscal?

En abril comenzará la declaración anual para personas físicas, pero muchas de las y los contribuyentes todavía tienen dudas y desconocen a cuál de los 25 regímenes fiscales pertenecen.

Para conocer esta información, que será necesaria para tu declaración anual, consulta tu Constancia de Situación Fiscal (CSF), un documento que contiene todos los detalles sobre tu situación como contribuyente y que es expedido por el SAT.

Esta constancia incluye, entre otras cosas:

El régimen fiscal actual

Las actividades económicas registradas

Las obligaciones fiscales

La fecha de la última actualización ante la autoridad

Para obtenerla desde la comodidad de tu hogar, ingresa al portal oficial del SAT y ten a la mano tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la contraseña o firma electrónica (e.firma). Dentro de tu perfil, selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

Si todavía no cuentas con e.firma, asiste a cualquier oficina del SAT para solicitar el documento. Solo necesitarás tu credencial de elector vigente... y paciencia.

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