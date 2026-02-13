No todo es amor y amistad en el 14 de febrero; también aparece el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al ser San Valentín una fecha con raíces comerciales, la organización gubernamental deberá regular las transacciones que se realicen en este marco. Por ello, tanto personas físicas y morales deberán cuidar cómo realizan sus movimientos en estas horas anteriores a la esperada fecha.

En ese sentido, el uso de efectivo para realizar la compraventa de productos y servicios por San Valentín será un foco importante a tener en cuenta. En ese sentido, el inconveniente para el SAT de este tipo de intercambios es que no deja rastro sobre el origen del dinero, a diferencia de aquellas transacciones que se registren en medios digitales.

Esto no quiere decir que todos los intercambios económicos y comerciales en efectivo resulten focos de peligro a revisarse, pero algunas compras de alto costo realizadas en efectivo podrían interpretarse como parte de ingresos no declarados. Regalos como joyas, viajes o cenas de coste elevado podrían ser objetos de revisión por parte de la institución.

De igual forma, vale recordar que el SAT pone límites determinados a compras en efectivo de

Vehículos

Relojes

Joyas

Servicios de alto valor

Así mismo, otro aspecto importante podrían ser los depósitos en efectivo, sujetos a supervisión. Si una persona ingresa sumas considerables de efectivo a una cuenta bancaria puede que la autoridad considere esos movimientos como ingresos adicionales.

Todo ello deberá ser verificado en la comprobación de gastos ya que no todas las compras son deducibles. El no cumplir con las regulaciones establecidas por el SAT podría acarrear multas o fallos en la declaración anual de contribuyentes.

