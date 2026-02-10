SAT promete "perdonar" a los contribuyentes que cumplan este requisito

El Servicio de Administración Tributaria lanzó un nuevo esquema que promete reducir impuestos a ciertos contribuyentes, pero solo a quienes cumplan reglas bien claritas; en esta nota te contamos los detalles.

Según informó el Gobierno de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrecerá una tasa preferencial de ISR para quienes decidan traer de vuelta sus recursos y regularizar su situación fiscal a través del programa de Repatriación de Capitales 2026.

¿Por qué el SAT quiere que el dinero vuelva a México?

El objetivo es lograr que los capitales que hoy están fuera del sistema financiero mexicano se reintegren a su economía. Para conseguirlo, la autoridad fiscal ofrece una tasa fija y definitiva de ISR del 15%, muy por debajo de la carga impositiva habitual.

El programa está dirigido tanto a personas físicas como a empresas que hayan mantenido dinero, inversiones o activos financieros fuera del país antes de la fecha límite establecida por el SAT.

Para entrar en el esquema, los contribuyentes deben demostrar que el origen del dinero es legal y realizar el proceso de retorno a través de instituciones financieras autorizadas en México. Quienes no cumplan con todos los requisitos quedarán automáticamente fuera del beneficio.

¿Cómo debe usarse el dinero repatriado?

Sin embargo y, al igual que en los contratos de letra chiquita, el dinero que regrese a México no podrá usarse libremente, pues el SAT exige que los recursos se mantengan invertidos en México durante un periodo mínimo y únicamente en destinos aprobados.

Entre las alternativas válidas se encuentran inversiones productivas, compra de activos fijos, instrumentos financieros autorizados y deuda gubernamental. Si el contribuyente rompe esta regla, pierde el beneficio y deberá pagar el ISR completo.

Dado que el programa tiene un calendario muy estricto; el SAT recomienda revisar cuidadosamente las reglas antes de iniciar cualquier trámite.

