Pensión IMSS e ISSSTE: Fechas exactas del pago de marzo 2026

Con la llegada de marzo, los pensionados en México comienzan a ajustar gastos, compromisos y pagos que vienen. Para evitar imprevistos, es muy importante que los beneficiarios de estas prestaciones conozcan cuándo se realizará la dispersión de la pensión correspondiente al tercer mes de 2026, tanto para los beneficiarios del IMSS como los del ISSSTE. Estas fechas permiten una mejor planeación financiera y evitan retrasos en sus planes o confusiones a la hora de cobrar.

Cada instituto tiene sus calendarios de pago, con diferencias en los días que conviene recordar de cara al mes que viene.

¿Cuándo se paga la pensión del IMSS en marzo de 2026?

El pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se realiza, como cada mes, el primer día hábil. En marzo de 2026, el día 1 cae en domingo, por lo que el depósito se recorrerá al lunes 2 de marzo.

A partir de esa fecha, los recursos quedarán reflejados en las cuentas bancarias de los pensionados. El instituto pide a los beneficiarios revisar su saldo por medio de las aplicaciones bancarias o banca en línea y, en la medida de lo posible, evitar acudir a sucursales o cajeros el mismo día del depósito para reducir tiempos de espera y aglomeraciones.

¿Cuándo se paga la pensión del ISSSTE en marzo de 2026?

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la pensión de marzo se deposita antes de que inicie el mes. De acuerdo con su calendario oficial, el pago será el viernes 27 de febrero.

Este adelanto es común en el ISSSTE y con este busca que los jubilados y pensionados cuenten con los recursos necesarios con anticipación, facilitando el pago de gastos personales de inicio de mes.

Calendario de pagos de 2026 - IMSS

Mes | Día de la semana | Fecha de pago

Enero | Viernes | 2 de enero

Febrero | Martes | 3 de febrero

Marzo | Lunes | 2 de marzo

Abril | Miércoles | 1 de abril

Mayo | Lunes | 4 de mayo

Junio | Lunes | 1 de junio

Julio | Miércoles | 1 de julio

Agosto | Lunes | 3 de agosto

Septiembre | Martes | 1 de septiembre

Octubre | Jueves | 1 de octubre

Noviembre | Lunes | 2 de noviembre

Diciembre | Martes | 1 de diciembre

Calendario de pagos 2026 - ISSSTE

Mes | Día de la semana | Fecha de pago

Enero | Viernes | 2 de enero

Febrero | Viernes | 30 de enero

Marzo | Viernes | 27 de febrero

Abril | Viernes | 27 de marzo

Mayo | Miércoles | 29 de abril

Junio | Viernes | 29 de mayo

Julio | Lunes | 29 de junio

Agosto | Jueves | 30 de julio

Septiembre | Viernes | 28 de agosto

Octubre | Miércoles | 30 de septiembre

Noviembre | Jueves | 29 de octubre

Diciembre | Viernes | 27 de noviembre

Recomendaciones para pensionados del IMSS e ISSSTE

Tanto el IMSS como el ISSSTE sugieren a sus beneficiarios consultar solo las fuentes oficiales para confirmar fechas de pago y evitar información falsa. También, recomiendan extremar precauciones al retirar efectivo.

