ESTO es lo que pasa si se tienen muchas tarjetas de débito

En los últimos años, las tarjetas de débito se han vuelto una de las herramientas financieras más usadas en México debido a su facilidad de uso, el control del gasto personal y la posibilidad de evitar el manejo de efectivo han hecho que muchas personas opten por tener más de una. Sin embargo, surge una duda común cuando se piensa que entre otras de sus utilidades está la de poder ahorrar de manera sencilla: ¿qué pasa si se tienen muchas tarjetas de débito?

Primero se debe saber qué es una tarjeta de débito y para qué sirve

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), una tarjeta de débito es un medio de pago vinculado generalmente a una cuenta de ahorro, de cheques o de nómina. Su principal ventaja es que permite gastar únicamente el monto disponible en la cuenta, sin generar intereses, además de facilitar el control personal del dinero. Para conseguir una, solo basta con abrir una cuenta bancaria en la institución de preferencia.

¿Qué pasa si se tienen muchas tarjetas de débito?

Tener varias tarjetas de débito no está fuera de la ley ni tampoco trae consigo algún problema financiero. Sin embargo, el banco BBVA advierte que el uso excesivo de muchas tarjetas puede dificultar a las personas el control de los gastos y confundir al momento de administrar el dinero. Cuando no se lleva un control adecuado, existe el riesgo de perder claridad sobre en qué y cuánto se está gastando.

Para evitar estos problemas, los especialistas recomiendan asignar un propósito específico a cada tarjeta.

Por ejemplo, es recomendado tener una que puede destinarse exclusivamente al pago de la renta, otra a servicios como luz, agua o Internet; una más para gastos personales y entretenimiento; y otra para concentrar los ahorros. Esto podría facilitar la organización financiera y permitir identificar con mayor precisión los hábitos de consumo.

En el ámbito fiscal, tener muchas tarjetas de débito tampoco afecta de manera directa la relación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, se debe declarar correctamente todos los ingresos y gastos que se reflejen en las distintas cuentas bancarias.

Mantener registros claros y una conducta fiscal responsable ayuda a evitar inconsistencias o problemas en caso de una revisión del SAT.

