Sábado, 04 de Abril 2026

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SAT confirma que este trámite empresarial se podrá hacer hasta el 1 de junio

De acuerdo con el anuncio oficial del SAT, la nueva fecha busca que importadores, agentes aduanales y empresas cuenten con tiempo de sobra para cumplir con la ley

Por: Ámbar Orozco

El aplazamiento al 1 de junio del SAT beneficia principalmente a empresas importadoras. ESPECIAL

El aplazamiento al 1 de junio del SAT beneficia principalmente a empresas importadoras. ESPECIAL

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) decidió dar más tiempo al sector empresarial y pospuso la entrada obligatoria de la Manifestación de Valor Electrónica (MVE) hasta el 1 de junio de 2026. En esta nota te contamos todos los detalles que necesitas saber al respecto.

De acuerdo con el anuncio oficial, la nueva fecha busca que importadores, agentes aduanales y empresas cuenten con las herramientas necesarias para implementar correctamente este sistema digital.

La MVE se envía a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM), y forma parte de la estrategia del SAT para modernizar y simplificar los procesos aduaneros en México.

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¿Qué es la Manifestación de Valor Electrónica?

La Manifestación de Valor es un documento esencial en operaciones de importación. En él se declara toda la información necesaria para determinar el valor en aduana de las mercancías, base sobre la cual se calculan impuestos y contribuciones.

Con la digitalización, este trámite evoluciona a su versión electrónica (MVE), lo que permitirá mayor control y transparencia.

¿Quiénes ganan con esta prórroga del SAT?

El aplazamiento beneficia principalmente a empresas importadoras, que podrán ajustar sus procesos internos; despachos contables y aduanales, con más margen para adecuar sistemas; usuarios de comercio exterior, que tendrán mayor certeza jurídica. 

Además, durante este periodo se podrá seguir cumpliendo con el esquema tradicional o migrar gradualmente al formato electrónico. Ahora, aunque la prórroga da margen, el nuevo esquema trae consigo mayores exigencias. Por ejemplo:

  • El SAT podrá verificar datos técnicos, incluso desde dónde se genera la información
  • El importador será el responsable directo del contenido declarado
  • Se intensificará la fiscalización mediante cruces de informació
  • Esto incluye revisión de CFDI, contratos, comprobantes de pago, documentos de transporte y pedimentos.

Uno de los cambios más relevantes es que la responsabilidad ya no recaerá en el agente aduanal, sino directamente en el importador. Cualquier error o inconsistencia podría derivar en sanciones o revisiones más estrictas.

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Cómo prepararse antes de junio de 2026

Para evitar problemas fiscales, las empresas deben aprovechar este plazo y prepararse con anticipación. Nosotros te recomendamos lo siguiente:

  • Contar con acceso activo a la VUCEM
  • Tener vigente la e.firma
  • Formalizar contratos con proveedores internacionales
  • Organizar documentación como facturas, pagos y transporte

También es fundamental verificar los métodos de valoración aduanera y asegurar la coherencia de toda la información.

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