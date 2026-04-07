Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 9 de abril

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 9 de abril de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Piña miel a $20 el kilo

Lechuga romana a $20 por pieza

Naranja a granel a $25 por kilo

Manzana Red Delicious por bolsa en $35 pesos

Manzana Pink Lady por bolsa en $35 pesos

Manzana Granny Smith por bolsa en $35 pesos

Carnes y proteínas

Mojarra Tilapia 1/2 kilo a $24 pesos

Filete Tilapia a $43.00 el medio kilo

Filete Basa blanco a $35.00 el medio kilo

Mariscada a $54 el medio kilo

Queso panela 200 gr a $45 pesos

Pescado para caldo 1/2 kilo a $40 pesos

Surimi en barrita a $48 el medio kilo

Camarón coctelero a $69 el medio kilo

Tentáculo de calamar a $87 el medio kilo

Pierna con muslo a $30 el medio kilo

Nuggets de pollo por pieza a $50

Codillo de cerdo a $46 el medio kilo

Molida de cerdo a $58 por medio kilo

Milanesa de cerdo a $59 el medio kilo

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Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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OB