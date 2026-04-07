Martes, 07 de Abril 2026

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Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 9 de abril

Recuerda que puedes realizar tu pedido en Bodega Arrerá y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda; ¡Corre y aprovecha las ofertas y descuentos!

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 9 de abril de 2026.

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Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

  • Piña miel a $20 el kilo
  • Lechuga romana a $20 por pieza
  • Naranja a granel a $25 por kilo
  • Manzana Red Delicious por bolsa en  $35 pesos
  • Manzana Pink Lady por bolsa en  $35 pesos
  • Manzana Granny Smith por bolsa en  $35 pesos

Carnes y  proteínas

  • Mojarra Tilapia 1/2 kilo a $24 pesos
  • Filete Tilapia a $43.00 el medio kilo
  • Filete Basa blanco a $35.00 el medio kilo
  • Mariscada a $54 el medio kilo
  • Queso panela 200 gr a $45 pesos
  • Pescado para caldo 1/2 kilo a $40 pesos
  • Surimi en barrita a $48 el medio kilo
  • Camarón coctelero a $69 el medio kilo
  • Tentáculo de calamar a $87 el medio kilo
  • Pierna con muslo a $30 el medio kilo
  • Nuggets de pollo por pieza a $50
  • Codillo de cerdo a $46 el medio kilo
  • Molida de cerdo a $58 por medio kilo
  • Milanesa de cerdo a $59 el medio kilo 

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Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

  • Pizza hawaiana
  • Pizza de queso
  • Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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