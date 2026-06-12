La mañana de este viernes 12 de junio, el peso reporta ganancias frente al dólar. La divisa estadounidense inicia la jornada cotizándose en 17.20 pesos por unidad, con una pérdida del 0.23 % de acuerdo a datos de Bloomberg.

El comportamiento de la moneda se explica por una pausa tensa en los mercados, impulsada por mejores probabilidades de negociaciones de paz en Medio Oriente.

¿Cómo cerró el dólar el 11 de junio de 2026?

De acuerdo con Banxico, el cierre del dólar del jueves 11 de junio de 2026 fue de 17.22 pesos por divisa estadounidense. El peso mexicano se cotizaba estable ayer, a la vez que los inversionistas evaluaban nuevas tensiones en Medio Oriente.

Tipo de cambio FIX en el DOF hoy viernes 12 de junio

Hoy, viernes 12 de junio, el tipo de cambio FIX, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) , es de 17.3833 pesos por dólar .

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Tipo de cambio del dólar hoy viernes 12 de junio en bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 18.00 Banco Azteca 16.45 17.74 BBVA Bancomer 16.40 17.53 Banorte 16.05 17.55 Banamex 16.69 17.66 Scotiabank 16.80 18.00

Recuerda que el tipo de cambio del dólar puede variar en el transcurso del día; se recomienda mantenerse informado constantemente sobre su valor.

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AS