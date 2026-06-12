La mañana de este viernes 12 de junio, el peso reporta ganancias frente al dólar. La divisa estadounidense inicia la jornada cotizándose en 17.20 pesos por unidad, con una pérdida del 0.23 % de acuerdo a datos de Bloomberg. El comportamiento de la moneda se explica por una pausa tensa en los mercados, impulsada por mejores probabilidades de negociaciones de paz en Medio Oriente. De acuerdo con Banxico, el cierre del dólar del jueves 11 de junio de 2026 fue de 17.22 pesos por divisa estadounidense. El peso mexicano se cotizaba estable ayer, a la vez que los inversionistas evaluaban nuevas tensiones en Medio Oriente. Hoy, viernes 12 de junio, el tipo de cambio FIX, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), es de 17.3833 pesos por dólar. Recuerda que el tipo de cambio del dólar puede variar en el transcurso del día; se recomienda mantenerse informado constantemente sobre su valor. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS