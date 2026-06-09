Hayley Williams, vocalista de Paramore, confirmó una fecha en Guadalajara como parte de su gira solista The Hayley Williams Show, con la que recorrerá distintas ciudades de México a inicios de 2027.

La cantante se presentará el próximo 17 de enero en el Auditorio Telmex, concierto que forma parte de una nueva serie de fechas anunciadas tras la rápida respuesta del público mexicano. La gira también llegará al Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 13 de enero y al Auditorio Banamex de Monterrey el 15 de enero.

La venta de boletos comenzará esta semana. El registro para la preventa de fans abrió el 9 de junio y permitirá acceder a un código especial para la compra de entradas. La preventa se realizará el 11 de junio, mientras que la venta general arrancará el 12 de junio a través de Ticketmaster.

Williams arribará a Guadalajara como solista

La visita marcará el regreso de Williams a Guadalajara en una etapa centrada en su faceta como solista. De acuerdo con la información compartida por la artista, The Hayley Williams Show incluirá material de sus tres producciones individuales: Petals for Armor (2020), FLOWERS for VASES / descansos (2021) y Ego Death at the Bachelorette Party, además de una propuesta escénica enfocada en profundizar en las historias y emociones detrás de sus canciones.

La cantante dio a conocer las nuevas fechas mediante sus redes sociales, luego de que su primera presentación anunciada en México registrara una alta demanda.

CORTESÍA

Williams ha construido una de las trayectorias más influyentes del rock alternativo de las últimas dos décadas. Con Paramore alcanzó notoriedad internacional gracias a discos como “Riot!, Brand New Eyes” y “Paramore”, trabajos que consolidaron a la banda como una de las referencias del género.

Su carrera también ha estado marcada por colaboraciones con artistas de distintos estilos y por una influencia reconocida en nuevas generaciones de músicos. En años recientes, Williams ha alternado la actividad con Paramore con una propuesta personal que explora sonidos más íntimos y experimentales, una faceta que ahora llegará a los escenarios mexicanos con una gira concebida específicamente para su catálogo solista.

Palmarés de Hayley Williams

Ganadora de tres premios Grammy: uno por la canción “Ain’t It Fun” y dos más junto a Paramore por This Is Why.

Acumula 11 nominaciones al Grammy a lo largo de su carrera como solista y con Paramore.

En 2024, Paramore se convirtió en la primera banda de rock liderada por una mujer en ganar el Grammy al Mejor Álbum de Rock por This Is Why.

Recibió el reconocimiento Trailblazer Award de Billboard Women in Music por su influencia en la industria musical.

por su influencia en la industria musical. Ha sido nominada y premiada en galardones como MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards, BET Awards, NME Awards y Alternative Press Music Awards.

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AO

