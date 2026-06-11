El peso mexicano volvió a mostrar fortaleza frente al dólar estadounidense al cierre de la jornada , impulsando una nueva caída de la divisa norteamericana en el mercado cambiario. La moneda mexicana logró avanzar en una sesión marcada por movimientos relevantes en el tipo de cambio y una volatilidad superior a la habitual.

El dólar pierde valor frente al peso

De acuerdo con los datos del cierre de operaciones, el dólar estadounidense finalizó la jornada en 17.23 pesos mexicanos, una cifra menor a los 17.42 pesos registrados el día anterior. Este comportamiento representa una disminución de 1.08% en el valor de la moneda estadounidense, reflejando un mejor desempeño del peso frente a su principal referencia internacional.

La caída del dólar se suma a una tendencia observada en los últimos días, en los que la moneda mexicana ha logrado mantener una posición favorable dentro del mercado cambiario. Este escenario ha permitido que el peso continúe consolidándose como una de las divisas más estables de la región.

Balance positivo para la moneda mexicana

El desempeño reciente también muestra resultados alentadores para el peso. Durante la última semana, el dólar acumuló una reducción de 0.34%, mientras que en la comparación anual la depreciación de la divisa estadounidense alcanza 7.51%.

Estos datos reflejan que, a pesar de los retos económicos globales y la incertidumbre en los mercados financieros internacionales, el peso mexicano ha logrado conservar una tendencia favorable frente al dólar, fortaleciendo su posición durante los últimos meses.

Persisten señales de volatilidad en el mercado

Aunque el comportamiento del tipo de cambio favorece actualmente a la moneda nacional, los especialistas advierten que el mercado continúa enfrentando episodios de volatilidad. En los últimos cuatro días, las operaciones cambiarias han mostrado movimientos constantes que evidencian un entorno de cautela entre inversionistas y participantes financieros.

La volatilidad se ubicó en 10.15%, una cifra considerablemente superior al promedio de referencia de 7.65%. Este indicador revela que el mercado atraviesa una etapa de fluctuaciones más intensas de lo habitual, situación que puede provocar variaciones importantes en la cotización de las divisas en el corto plazo.

Expectativa sobre el comportamiento cambiario

Analistas consideran que el desempeño del peso durante las próximas sesiones dependerá de factores internacionales como las decisiones de política monetaria, los datos económicos de Estados Unidos y el comportamiento de los mercados globales. Por ahora, la moneda mexicana mantiene una trayectoria positiva, mientras el dólar continúa mostrando señales de debilidad frente al peso.

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