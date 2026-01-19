Lunes, 19 de Enero 2026

SAT promete auditorías a estos contribuyentes en 2026

El SAT sólo inspeccionará una muestra de las partidas a revisión y garantiza la misma aplicación de criterios en todas las oficinas del país

El SAT aplicará una auditoria por contribuyente en caso de incumplir con el pago de impuestos. SUN / ARCHIVO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prometió auditorías a contribuyentes con prácticas particulares durante este 2026. Esta es la información que se debe conocer:

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, informó sobre el documento "Mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoria", publicado el pasado 5 de enero.

Dijo que sólo se aplicará una auditoria por contribuyente en caso de incumplir con el pago de impuestos, sólo se revisará una muestra de las partidas a revisión y se garantizará la misma aplicación de criterios en todas las oficinas del país.

"Los tiempos de devolución para personas se realizarán promedio en cinco días hábiles, y para empresas en 30 días hábiles en promedio, el plazo legal, vale la pena mencionarles, es de 40 días hábiles", explicó.

Recalcó que se auditará principalmente a los contribuyentes que celebren operaciones con factureras o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen o apliquen ilegalmente deducciones u obtengan ingresos que no son los declarados.

¿Cuánto recaudó de impuestos el SAT en 2025?

Durante 2025 se recaudaron 6.045 billones de pesos, lo que representa 487 mil millones de pesos más que en 2024, es decir, un incremento de 4.8%, informó Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT.

En conferencia de prensa, detalló que desde 2019, dichos ingresos han aumentado entre 350 y 450 mil millones de pesos por año, pero el año pasado incrementaron en casi 500 mil millones de pesos.

"Del 19 al 25, los crecimientos se han mantenido entre 350 y 450; este año ya casi 500 mil millones de pesos más", refirió, en Palacio Nacional.

Añadió que la recaudación de aduanas, específicamente lo que se cobra en IVE, IEPS y los impuestos generales de importación, se obtuvieron 5 mil 351 millones 680 mil pesos.

"En relación con el año pasado, aduanas recaudó 246 mil millones más, y en términos reales es el 16%", detalló el funcionario.

