El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, dio a conocer su pronóstico de este lunes 19 de enero en el que informó que el frente frío número 29 generará viento y heladas; además de lluvias. Estos son los detalles:

Este día, el frente frío núm. 29 se desplazará sobre el mar Caribe, sin afectar a la República Mexicana , sin embargo, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, generando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central .

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del golfo de México propiciará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas .

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos en estados del noroeste, occidente, centro y sur de la República Mexicana .

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México durante esta tarde , ocasionando viento con rachas de 30 a 50 km/h en dichas regiones.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 19 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Ciudad de México y Morelos.

Clima del martes 20 al jueves 22 de enero de 2026

El martes, el nuevo sistema frontal se desplazará sobre el golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente y sureste del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones. Por otra parte, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el occidente del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, noroeste y norte de México.

El miércoles, el sistema frontal se extenderá sobre el golfo de México y el noreste de la península de Yucatán, propiciando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha península. A su vez, la vaguada en niveles altos de la atmósfera se extenderá sobre el norte y noreste de la República Mexicana, continuará interaccionando con la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos y rachas fuertes de viento en las mencionadas regiones, además de lluvias aisladas en el centro y oriente del territorio mexicano.

El jueves, el sistema frontal permanecerá sobre el golfo de México e interaccionará con la vaguada en niveles altos de la atmósfera, propiciando chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Durante el período de pronóstico, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

