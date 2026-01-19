Tras las negación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acerca de operativos aéreos de la milicia estadounidense en el Pacífico mexicano y ecuatorial, pasando hasta Colombia y Centroamérica; el peso mexicano despierta, este lunes, resistente frente al dólar. En esta nota te contamos todos los detalles.

A las primeras horas de este día —y según revisó esta casa editorial a las 07:48 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en el mercado global en 17.64 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.01% comparado con el cierre del viernes, de acuerdo con la plataforma Bloomberg.

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.6867 pesos por dólar. Cabe recordar que la moneda nacional registró una baja de 0.23% la penúltima y última semana de 2024.

¿Cuál es el valor de otras divisas?

Hoy, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran inestabilidad frente al dólar. A pesar de, el peso mexicano es la quinta divisa con mayor ganancias , le anteceden el peso dominicano, la libra esterlina y el peso boliviano; en pérdidas, encabezan la lista, el euro y el real brasileño.

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 19 de enero de 2026

Banco Se compra Se vende Banco Azteca 16.50 17.79 BBVA 16.59 18.12 Banorte 16.45 17.95 Banamex 17.13 18.07

Hoy, la mejor opción de venta es en Banco Azteca. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

