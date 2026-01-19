Este lunes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a cargo del director Antonio Martínez Dagnino, presentó en "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum el total de ingresos del Gobierno de México derivado de la recaudación fiscal de 2025.

Los ingresos del Gobierno de México del 2025, se compone, según Martínez Dagnino, de la recaudación de ingresos tributarios y no tributarios. Compartió que la recaudación en 2024 fue de 5 billones 558 mil 349 millones de pesos; luego de este periodo, se aprobó la Ley de Ingresos Fiscales (LIF) para el 2025 por 5 billones 951 mil 992 millones de pesos.

En 2025, sin embargo, se recaudaron un total de 6 billones 45 mil 795 millones de pesos en ingresos fiscales . "El crecimiento fue de 487 mil millones, casi 500 mil millones de pesos, en relación con el año pasado; esto es un 4.8 % en términos reales", dijo el funcionario.

Recaudación de 2024 vs 2025. ESPECIAL

El director del SAT explicó que el crecimiento en la recaudación fiscal se ha mantenido entre 350 y 450 [millones de pesos] por año ; "este año ya casi 500 mil millones de pesos más".

Respecto a la recaudación de aduanas, el ingreso derivado del comercio exterior representa el 27 % de los ingresos tributarios netos del 2025.

Ingreso al Gobierno de México por recaudación fiscal desde 2019 y hasta 2025. ESPECIAL

Mejores Prácticas de Transparencia

Autoridades fiscales también presentaron una serie de estrategias que buscan mitigar las acciones de evasión fiscal y otras irregularidades en las declaraciones de impuestos por parte de las empresas mexicanas . Este plan fue presentado como "Mejores Prácticas de Transparencia en los Procesos de Auditoría de 2026".

Una de las tareas del SAT es establecer condiciones equitativas para la inversión y brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes, por lo que se han establecido las siguientes estrategias para las prácticas fiscales en México:

En caso de que se incumpla con el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente.

En los procesos de auditoría, se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100 % de la información.

Se auditará principalmente a aquellos contribuyentes que realicen las siguientes conductas:

Celebren operaciones con factureras o nomineras

Presenten pérdidas fiscales recurrentes

Simulen o abusen de deducciones

Obtengan ingresos que no son declarados

Abusen de estímulos fiscales

Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden

Importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias

No paguen retenciones por sus empleados

Realicen operaciones con paraísos fiscales

Soliciten devoluciones improcedentes

Paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector

Según declaró el Servicio, se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del país respecto a procedimientos de fiscalización en partidas como:

Descuentos

Depósitos no identificados

Materialidad

Mercadotecnia

Importaciones

Regulaciones no arancelarias

Permisos

Certificaciones

Autorizaciones de comercio exterior

Los tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en promedio en 5 días, y para empresas en 30 días. El plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles.

Recaudación 2026

Para el presente periodo fiscal, el SAT dio a conocer que se aprobó la LIF 2026 por 6 billones 448 mil 301 millones de pesos , lo que representa un incremento nominal del 4.6 porciento.

El reconocimiento de Sheinbaum

Por su parte, la Mandataria aseguró que en México se ha terminado el llamado "paraíso fiscal" para los grandes empresarios. Compartió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del SAT, comenzará a trabajar contra la evasión de impuestos mediante estrategias de transparencia que se aplicarán a las empresas que falsifiquen facturas y también en las aduanas.

Sheinbaum, además, se congratuló en presentar mayor recaudación fiscal, pues aseguró que los impuestos se traducen en dinero del pueblo para el pueblo, que retorna a modo de programas sociales y obra pública .

"Son buenas noticias, el ingreso adicional que recibimos todos los mexicanos y se dedicaron a los programas de bienestar, a obras públicas, a salud, educación".

