El Servicio de Administración Tributaria (SAT) descartó que vaya a congelar cuentas bancarias de forma masiva a personas con presuntos "adeudos con el fisco", luego de que en redes sociales circularan versiones que alertaban sobre supuestas medidas extraordinarias durante las primeras semanas del año 2026.

A través de una tarjeta informativa emitida el pasado sábado 17 de enero, el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que es totalmente falso que cuente con alguna "atribución extraordinaria" para bloquear cuentas bancarias de manera generalizada por adeudos con el fisco. De acuerdo con el SAT, cualquier acción relacionada con cuentas bancarias debe sujetarse estrictamente a los procedimientos previstos en la ley y no se ejecuta de forma automática ni arbitraria.

El organismo tributario también desmintió que exista un incremento atípico en las fiscalizaciones durante el mes de enero, como sugirieron los rumores que se difundieron los últimos días. Precisó que los procesos de revisión y auditoría siguen los mismos criterios que en otros periodos del año y siempre se desarrollan conforme al marco legal vigente. En ese sentido, subrayó que no realiza bloqueos inmediatos de cuentas por supuestos incumplimientos fiscales ni por presuntas irregularidades detectadas en movimientos bancarios sin que medie un procedimiento formal.

En su comunicado, el SAT reiteró su compromiso de actuar con transparencia, apego a la normatividad fiscal y pleno respeto a los derechos de las y los contribuyentes. Asimismo, hizo un llamado a la población para que consulte únicamente información proveniente de canales oficiales, con el fin de evitar caer en rumores que pueden generar preocupación innecesaria.

El SAT tampoco multa por ahorrar en tandas

En el mismo contexto, la autoridad fiscal también negó que se apliquen multas o sanciones por ahorrar mediante tandas, un método de ahorro informal muy popular en México. El SAT explicó que no existe disposición alguna que castigue, por sí mismo, este tipo de prácticas, ni para quienes las organizan ni para quienes participan en ellas.

OF