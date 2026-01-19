Renuevan monedas de 10 y 20 pesos en 2026

Este lunes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó los decretos que modifican las características de las monedas de diez y veinte pesos, los cuales entrarán en vigor a partir de mañana martes 20 de enero de 2026.

Estas son las características de la moneda de 10 pesos

En el caso de la moneda de diez pesos, tendrá en el anverso el Escudo Nacional la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior. En el reverso, en la parte central estará el círculo de la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego.

De acuerdo con lo publicado en el DOF, tendrá al centro el símbolo "$10", a la izquierda el año de acuñación y a la derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México. En la parte inferior, llevará la leyenda "DIEZ PESOS".

La moneda estará integrada por un 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel, con un diámetro de 28 milímetros y una forma circular, con un peso de cuatro gramos.

Estas son las características de la moneda de 20 pesos

Por otro lado, la moneda de veinte pesos tendrá en el anverso el Escudo Nacional al centro, "en relieve escultórico", con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", formando el semicírculo superior.

En el reverso, el diseño del motivo será el Templo de Kukulkán en Chichen Itzá, e incluirá el símbolo "$20", con el valor nominal en texto "VEINTE PESOS". Además, contará con el año de acuñación y la ceca de la Casa de Moneda de México.

Entre sus elementos de seguridad, la nueva moneda de veinte pesos tendrá en el reverso el microtexto "CHICHEN ITZÁ, TEMPLO DE KUKULKÁN - PATRIMONIO CULTURAL" y una imagen latente con el numeral 20.

La moneda tendrá una forma dodecagonal, un diámetro de 30 milímetros y su contenido será de 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel, con un peso de siete gramos.

MF