SAT: ¿Constancia de Situación Fiscal es obligatoria para recibir pagos? Esto dijeron las autoridades

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dadnino, afirmó que no es un requisito presentar la Constancia de Situación Fiscal para recibir el pago de un salario ni para facturar , en respuesta a cuestionamientos de reporteros que señalaron que el documento suele exigirse de manera recurrente.

Martínez Dadnino subrayó que la constancia no debe ser solicitada de forma obligatoria, pese a que en la práctica se ha convertido en un requisito frecuente en empresas e instituciones. Este documento, emitido por el propio SAT, únicamente certifica la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y permite consultar información actualizada sobre el estatus fiscal del contribuyente.

Aunque su uso es común para validar datos fiscales en distintos trámites, la autoridad reiteró que no es indispensable para el pago de sueldos ni para la emisión de facturas .

¿Cómo obtener la Constancia de Situación Fiscal?

El SAT mantiene disponibles varios mecanismos para tramitar la constancia:

SAT ID (sin contraseña ni e.firma): Requiere un dispositivo con cámara y micrófono, así como la INE escaneada en PDF. El solicitante ingresa sus datos, recibe un token por correo electrónico, graba un video de validación y firma digitalmente. La constancia se envía por correo en un plazo de uno a cinco días hábiles, aunque en algunos casos llega en menos de 24 horas.

Oficina Virtual: Se agenda una cita en línea bajo el servicio “Entrega de Constancias”. Antes de la videollamada, se envía la INE en PDF por correo electrónico. Tras la validación de identidad, la constancia puede entregarse en un plazo de pocas horas.

Con contraseña o e.firma: El trámite se realiza directamente en el portal del SAT, donde el sistema genera de inmediato un archivo PDF descargable.

La autoridad fiscal reiteró que estos mecanismos están disponibles para quien necesite el documento , pero enfatizó que su presentación no debe ser exigida como condición para recibir pagos.

