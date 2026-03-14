SAT Móvil: ¿Cómo usar la aplicación para realizar trámites desde tu celular?

En diversas ocasiones, las personas deben realizar trámites administrativos que suelen requerir tiempo y paciencia. No obstante, gracias a las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad, muchos de estos procesos pueden llevarse a cabo de manera más ágil, sencilla y sin necesidad de desplazamientos.

En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con SAT Móvil, una aplicación que permite a los contribuyentes gestionar distintos trámites y cumplir con sus obligaciones fiscales directamente desde su dispositivo móvil.

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¿Qué trámites puedes realizar con SAT Móvil?

La app SAT Móvil se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android. Con ella ya no tendrás que sacar citas para acudir de manera presencial, ya que desde tu celular puedes realizar distintos procedimientos fiscales.

Entre los trámites que puedes realizar mediante esta aplicación se encuentran: consultar, descargar y guardar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y la Cédula de Identificación Fiscal (CIF); obtener la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales; presentar declaraciones provisionales, definitivas y la declaración anual para personas físicas; así como consultar, descargar y guardar los acuses de las declaraciones anuales presentadas.

También permite consultar los mensajes de interés del Buzón Tributario, habilitar notificaciones para saber cuando recibes algún aviso, generar o actualizar la Contraseña, así como revisar los datos de identificación, domicilio fiscal, medios de contacto, régimen fiscal, obligaciones y actividades económicas.

Además, ofrece información sobre el certificado de tu e.firma vigente o más reciente, así como el historial de certificados y los Certificados de Sello Digital activos.

La aplicación también da acceso para descargar otras herramientas móviles del SAT como Verificador SAT y Factura SAT Móvil, las cuales permiten consultar, generar y compartir facturas de ingreso. De igual manera, puedes acceder a otros servicios como citas, generar la clave dinámica de la e.firma portable, utilizar el verificador de códigos para comprobar la autenticidad de documentos emitidos por el SAT o recibir alertas sobre actualizaciones en tu información.

¿Cómo usar SAT Móvil para realizar tus trámites?

Si necesitas realizar alguno de estos trámites, primero debes descargar la aplicación SAT Móvil en tu celular, ya que al tratarse de una plataforma de una dependencia gubernamental no suele venir instalada de fábrica en los teléfonos.

Una vez que la tengas instalada, es necesario contar con una conexión estable a WiFi o datos móviles para poder utilizarla correctamente.

Para ingresar por primera vez deberás aceptar los términos y condiciones de uso. Después tendrás que introducir tu RFC y contraseña, y finalmente seleccionar el trámite que necesitas realizar.

En caso de que tengas dudas o requieras orientación, la aplicación también integra servicios de atención al usuario, como Chat uno a uno, MarcaSAT y OrientaSAT, donde puedes recibir apoyo.

Para utilizar SAT Móvil de manera segura y evitar ser víctima de ciberataques, es recomendable tomar algunas precauciones. Descarga la app únicamente desde la tienda oficial de tu celular y evita instalarla desde sitios web o plataformas externas.

Asimismo, procura no utilizar la aplicación en lugares con mucha gente, ya que alguien podría intentar acceder a tu dispositivo. También es importante no compartir tu RFC ni tu contraseña, pues se trata de información personal y sensible.

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Si tienes la posibilidad, realiza tus trámites utilizando redes seguras como VPN o conexiones confiables, y cada vez que termines de utilizar la aplicación cierra tu sesión.

Con SAT Móvil, los contribuyentes tienen la posibilidad de cumplir con sus responsabilidades fiscales de manera más rápida y sencilla, con solo unos cuantos clics desde su teléfono.

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